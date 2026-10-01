TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư trên nền tảng số

Mở rộng hoạt động xúc tiến trên môi trường số

Chiều ngày 1/10/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty CP Công nghệ Arobid ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới ứng dụng dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong xúc tiến thương mại, đầu tư của TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo ITPC và các đại biểu tham dự sự kiện.

Trọng tâm hợp tác là ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), nền tảng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số. Nền tảng kết nối năng lực xúc tiến của ITPC với công nghệ, thương mại điện tử B2B, dữ liệu và AI của Arobid.

ITPC Platform được định hướng trở thành “cánh tay nối dài trên môi trường số”, bổ trợ hội chợ, hội nghị, kết nối giao thương, đoàn xúc tiến và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hiện diện số, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm nhà mua hàng, đối tác và cơ hội đầu tư. Chức năng định hướng tích hợp gồm Global B2B Marketplace, Digital Trade Expo, AI Onboarding, AI Deep Search và AI Buyer Find & Match.

Mô hình hoạt động theo hành trình Before - During - After. Trước chương trình, doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng E-Profile, Digital Booth và chuẩn bị thông tin sản phẩm. Trong chương trình, nền tảng hỗ trợ Go Live, kết nối B2B và ghép nối với nhà mua hàng, đối tác. Sau chương trình, dữ liệu và kết nối tiếp tục được duy trì để follow-up, theo dõi cơ hội và phát triển giao dịch.

Ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc ITPC và ông Trần Văn Chín - Chủ tịch Arobid.com, ký kết hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và Arobid.

Theo biên bản ký kết, ITPC quản lý, vận hành và khai thác ITPC Platform; định hướng chương trình, phát triển mạng lưới và quản lý dữ liệu theo thẩm quyền. Arobid phụ trách xây dựng, tối ưu, vận hành công nghệ và tích hợp các giải pháp B2B, dữ liệu, Digital Trade Expo và AI.

Digital Trade Expo là cấu phần của nền tảng, nhằm nối dài hoạt động hội chợ, triển lãm trên môi trường số, không thay thế hoạt động trực tiếp.

Hợp tác được triển khai trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quyết định số 1968/QĐ-TTg đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 có 60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.

Dữ liệu là nền tảng, AI hỗ trợ kết nối

Dữ liệu là thành phần trung tâm của ITPC Platform, tập trung vào doanh nghiệp, sản phẩm, nhà mua hàng, RFQ, thị trường, dự án và nhà đầu tư. Dữ liệu được định hướng chuẩn hóa theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trên nền dữ liệu, AI hỗ trợ tìm kiếm, phân tích nhu cầu và đề xuất ghép nối phù hợp. Quyết định kết nối, hợp tác, đầu tư và giao dịch vẫn thuộc về doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chủ thể liên quan.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, cho rằng hợp tác với Arobid diễn ra trong bối cảnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư đặt ra yêu cầu đổi mới.

Mục tiêu hợp tác là nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư theo hướng nhanh, chính xác, liên tục và có thể đo lường kết quả. Chuyển đổi số trong xúc tiến cần tổ chức lại hành trình phục vụ trên nền tảng dữ liệu, thay vì đưa quy trình hiện hữu lên môi trường mạng.

Ông Phạm Quang Nhật nhấn mạnh dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, thuộc quyền sở hữu của thành phố và được lưu giữ tại trung tâm dữ liệu của thành phố. Đây là cơ sở nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và chất lượng phục vụ nhà đầu tư.

ITPC Platform được định hướng là nền tảng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số, tích hợp với nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và AI để hỗ trợ kết nối giao dịch.

ITPC có năng lực xúc tiến và mạng lưới với các cơ quan, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư. Arobid có năng lực về nền tảng số, dữ liệu và AI. Việc kết hợp tạo điều kiện thử nghiệm các giải pháp kết nối, triển lãm số, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và mở rộng liên kết vùng.

Ông Phạm Quang Nhật cho rằng AI có giá trị khi giúp khai thác dữ liệu, nhận diện nhu cầu, gợi ý kết nối và hỗ trợ cán bộ xử lý công việc hiệu quả. Quyết định và trách nhiệm quản lý nhà nước vẫn do con người thực hiện, trên cơ sở minh bạch, an toàn và đúng thẩm quyền.

Trong quá trình hợp tác, hai bên sẽ cụ thể hóa nội dung ưu tiên thành kế hoạch, xác định sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và tiêu chí đánh giá. Kết quả được rà soát định kỳ để điều chỉnh hoặc mở rộng.

Hướng tới xúc tiến theo dữ liệu

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com, cho biết ITPC Platform được định hướng là nền tảng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số, tích hợp với nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên dữ liệu và AI để hỗ trợ kết nối giao dịch.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com.

Theo ông Trần Văn Chín, yêu cầu quan trọng của nền tảng là hiệu quả phải được đo lường bằng dữ liệu. Doanh nghiệp tham gia cần có cơ hội nâng cao nhận diện thương hiệu, tiếp cận nhà mua hàng tiềm năng và phát triển giao dịch trên môi trường số.

Việc xây dựng chuỗi Digital Trade Expo trong năm 2027 cần dựa trên phân tích dữ liệu lớn, thay vì lựa chọn ngành hàng theo cảm tính. Arobid hiện có dữ liệu khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu. Từ nguồn dữ liệu này, AI có thể hỗ trợ phân tích ngành hàng, xác định thị trường và nhóm nhà mua hàng tiềm năng.

Cũng theo ông Trần Văn Chín, công nghệ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận các chương trình xúc tiến, với chi phí thấp hơn và thêm cơ hội kết nối.

Sau hai tháng vận hành thử nghiệm nền tảng xúc tiến đầu tư số của TP. Hồ Chí Minh, hệ thống ghi nhận hơn 26.000 lượt truy cập từ 116 quốc gia, hơn 100 nhà đầu tư bày tỏ quan tâm và một số nhà đầu tư đã đề nghị lịch làm việc.

Hợp tác giữa ITPC và Arobid hướng tới kết nối dữ liệu, phối hợp nguồn lực và nâng hiệu quả xúc tiến. Hoạt động trực tiếp tiếp tục tạo giá trị qua các cuộc gặp và quan hệ đối tác. Môi trường số bổ sung khả năng lưu giữ dữ liệu, duy trì kết nối và theo dõi cơ hội sau mỗi chương trình. Giá trị hợp tác được hai bên hướng tới là chuyển biến trong chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư và hiệu quả xúc tiến của TP. Hồ Chí Minh.