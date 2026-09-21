TP Hồ Chí Minh thúc đẩy xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố ước đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó các mặt hàng chủ lực tập trung ở nhóm công nghệ, chế biến và chế tạo.

Kim ngạch nhập khẩu của Thành phố ước đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong nước.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị.

Để duy trì đà tăng trưởng trong 4 tháng cuối năm, ông Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đề xuất với lãnh đạo Thành phố tập trung thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gắn với kích cầu tiêu dùng trong nước; phát triển hệ thống kho bãi, trung tâm phân phối và đẩy mạnh số hóa hoạt động logistics. Thành phố cũng cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, TS Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần chú trọng nâng cao năng lực của các nhà cung ứng trong nước, từ bảo đảm chất lượng sản phẩm đến từng bước làm chủ linh kiện và tham gia đồng thiết kế. Cùng với đó, Thành phố cần tổ chức hoạt động logistics theo các hành lang liên vùng, ứng dụng nền tảng số trong điều phối vận tải, góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí giao hàng.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác, qua đó tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng của Thành phố.