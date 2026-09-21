TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy xuất nhập khẩu, logistics và chuỗi cung ứng

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Chiều 21/9/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị nhằm thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, định hướng và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu, logistics và chuỗi cung ứng trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ngành Thành phố, hiệp hội, hội ngành hàng, cơ quan xúc tiến thương mại, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics và các đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi xanh và khả năng tuân thủ.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, phát triển xuất nhập khẩu gắn với logistics, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh phát triển xuất nhập khẩu gắn với logistics và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu là nội dung quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và tăng trưởng của Thành phố.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng đang có nhiều thay đổi. Các FTA mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực doanh nghiệp.

Thành phố đã tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 và chiến lược phát triển dịch vụ logistics.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xuất khẩu, giảm chi phí logistics và khai thác hiệu quả cơ hội từ các FTA.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung vào ba vấn đề. Thứ nhất, phát triển xuất khẩu theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Thứ hai, tăng cường kết nối xuất nhập khẩu với logistics và chuỗi cung ứng. Thứ ba, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình triển khai chính sách.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý theo hướng rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Trung ương.

Thành phố cũng mong muốn tăng cường cơ chế trao đổi thường xuyên giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp. Các ý kiến tại hội nghị cần được chuyển hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin về tình hình phát triển xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng 8 tháng đầu năm 2026, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết sản xuất công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 1,308 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%; kim ngạch nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86%.

Theo ông Lê Văn Danh, trong 4 tháng cuối năm, Thành phố tiếp tục tập trung mở rộng thị trường, đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả các FTA, phát triển logistics và nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu.

Thành phố cũng tiếp tục củng cố liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị.

Mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả FTA

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng Phòng Kinh tế Quốc tế, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển xuất nhập khẩu theo hướng bền vững, cơ cấu cân đối. Thành phố duy trì vị thế là trung tâm xuất nhập khẩu lớn của cả nước và hướng tới trở thành hub trung chuyển hàng hóa khu vực Đông Nam Á, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 10-11%/năm và nhập khẩu 9-10%/năm. Tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo trong xuất khẩu đạt trên 90% vào năm 2030. Xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng công nghệ trung bình và cao đạt khoảng 70%. Tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường FTA vượt 75%.

Thành phố định hướng tăng trưởng doanh thu logistics 13–16%/năm, giảm chi phí logistics xuống 11-14% GRDP và nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hải quan lên từ 95% trở lên.

Về hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là thành viên Hệ sinh thái tận dụng FTA, đáp ứng điều kiện, có thể được xem xét hỗ trợ lãi suất vay trung, dài hạn với mức ngân sách cấp bù 2%/năm, tối đa 1 tỷ đồng/năm/chủ thể. Tổng hỗ trợ trực tiếp tối đa 600 triệu đồng/năm/chủ thể, chưa gồm hỗ trợ lãi suất.

Đối với logistics, ông Huỳnh Tuấn Hoàng, Phó trưởng Phòng Kinh tế Quốc tế, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo định hướng, phát triển logistics gắn với hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối đa phương thức và liên kết vùng. Thành phố thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics.

Qua đó, Thành phố hướng tới nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối giữa sản xuất, xuất nhập khẩu với hệ thống logistics trong nước và quốc tế.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương).

Trình bày chuyên đề “Cập nhật chính sách, cam kết các FTA và định hướng phát triển Hệ sinh thái tận dụng FTA để hỗ trợ doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường xuất khẩu”, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), cho rằng các FTA đang mở ra dư địa để doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Ngô Chung Khanh, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với nhiều khu vực và thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, mức độ tận dụng ưu đãi FTA của doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng. Đây là dư địa để doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Ông Ngô Chung Khanh cho rằng 4 thị trường doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cần quan tâm gồm EU, Vương quốc Anh, Canada và Mexico. Đây là những thị trường có quy mô nhập khẩu lớn, trong khi thị phần hàng Việt Nam còn thấp. Mexico và Canada được đánh giá còn nhiều tiềm năng để doanh nghiệp khai thác.

Các nhóm hàng như nông sản, thủy sản chế biến và đồ gỗ nội thất có khả năng tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp cần quan tâm đến quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn môi trường, lao động và các yêu cầu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh yêu cầu về an ninh kinh tế và an ninh chuỗi cung ứng được chú trọng, doanh nghiệp cần lập bản đồ chuỗi cung ứng, kiểm soát nhà cung cấp từ cấp 1 đến các cấp sâu hơn. Đồng thời, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, chuẩn bị hồ sơ tuân thủ FTA và chủ động đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Theo ông Ngô Chung Khanh, việc nắm bắt cam kết của từng FTA, hiểu rõ quy tắc xuất xứ và các yêu cầu liên quan có ý nghĩa quan trọng. Bộ Công Thương đang định hướng xây dựng hệ sinh thái kết nối cơ quan Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA, đưa cơ hội từ các hiệp định vào hoạt động xuất khẩu.

Kết nối chuỗi cung ứng, nâng giá trị hàng hóa

TS. Bùi Bá Nghiêm, Chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho rằng thúc đẩy xuất nhập khẩu của TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa đối với năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của khu vực phía Nam và cả nước.

TS. Bùi Bá Nghiêm, Chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Theo TS. Bùi Bá Nghiêm, Thành phố cần đáp ứng đơn hàng trước mắt, đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp để tham gia những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%; nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2025.

TS. Bùi Bá Nghiêm cho rằng Thành phố có lợi thế kết hợp năng lực thương mại, tài chính, công nghệ với sản xuất công nghiệp tại khu vực Bình Dương và cửa ngõ cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu còn những điểm nghẽn liên quan đến giá trị do doanh nghiệp trong nước tạo ra, khả năng chuyển cơ hội thị trường thành hợp đồng, kết nối logistics và cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu. Do đó, chính sách thương mại, công nghiệp và logistics cần được triển khai đồng bộ.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP. Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển logistics và chuỗi cung ứng.

TS. Bùi Bá Nghiêm đề xuất Thành phố tập trung phát triển thị trường theo ngành hàng; nâng cấp nhà cung ứng trong nước theo yêu cầu của người mua; chủ động nguồn nhập khẩu và sử dụng hiệu quả đầu vào; tổ chức logistics theo hành lang sản xuất và cửa ngõ quốc tế.

Cùng với đó, Thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, tiêu chuẩn, chứng nhận, đào tạo và từng bước xây dựng nền tảng số điều phối xuất nhập khẩu, logistics. Nền tảng này hướng tới kết nối doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics với cảng biển, sân bay, kho bãi và cơ quan quản lý.

Theo TS. Bùi Bá Nghiêm, hiệu quả cần được đo bằng kết quả cụ thể như tháo gỡ vướng mắc đúng hạn, nhà cung ứng được đối tác quốc tế chấp thuận, đơn hàng được giữ và mở rộng, thời gian giao hàng được rút ngắn và giá trị gia tăng trong nước được nâng lên.

Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Ở góc độ xúc tiến xuất khẩu, ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động xúc tiến sẽ tập trung kết nối doanh nghiệp với nhà phân phối, sàn thương mại điện tử quốc tế và doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Trần Phú Lữ, hoạt động xúc tiến cần bám sát nhu cầu doanh nghiệp, ưu tiên nhóm sản phẩm có tiềm năng, sản phẩm công nghiệp chủ lực và sản phẩm sản xuất xanh.

Trung tâm sẽ tăng cường đào tạo, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và hiệp hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các FTA.

Với các định hướng được trao đổi tại hội nghị, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung mở rộng thị trường, phát triển logistics, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các FTA. Việc tăng cường kết nối giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp được xác định là cơ sở để chính sách hỗ trợ sát hơn với nhu cầu thực tế, thúc đẩy xuất nhập khẩu và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.