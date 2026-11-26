Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều 26/11, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Nguyễn Hữu Nam đã thông tin về việc phát động phong trào thi đua “Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Nguyễn Hữu Nam phát biểu tại buổi họp báo

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 585/KH-UBND phát động phong trào nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về lợi ích của việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Qua đó, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế phát thải, ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến, giải pháp hiệu quả.

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng.

Kết quả thực hiện được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số, bảo đảm thực chất, minh bạch.

Phong trào được triển khai rộng khắp từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố.

Phong trào thi đua được triển khai theo hai giai đoạn, gắn với lộ trình phát triển mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung tạo chuyển biến về nhận thức, thói quen đi lại; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ giá vé, chuyển đổi xanh xe buýt nội tỉnh và hoàn thiện liên thông thanh toán không dùng tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi xanh xe buýt, hỗ trợ giá vé và thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng

Thành phố phấn đấu đến năm 2027, 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thông công cộng đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử và ghi nhận trên nền tảng MultiGo.

Giai đoạn 2028 - 2030, thành phố sẽ mở rộng mạng lưới, tăng cường kết nối đa phương thức giữa đường sắt đô thị, xe buýt điện, xe buýt gom theo nhu cầu, buýt đường thủy và xe đạp công cộng; đồng thời thiết lập vùng phát thải thấp, nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu giao thông công cộng đáp ứng 15 - 20% nhu cầu đi lại của đô thị; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai phong trào thi đua; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết và thực hiện sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần.

Theo Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Hữu Nam, thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và đăng ký cam kết thi đua; đề nghị UBND xã, phường, đặc khu triển khai phong trào đến từng khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư.

Việc phát triển đồng bộ mạng lưới vận tải, nâng cao chất lượng phục vụ gắn với phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, công chức, viên chức được kỳ vọng góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong cộng đồng, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững.