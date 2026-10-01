TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn vào chiều 1/10.

Chiều 1/10, đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, các chính sách mới được HĐND Thành phố thông qua sẽ được cụ thể hóa theo nhu cầu nghiên cứu, chế tạo mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp. Việc triển khai góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường.

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở quá trình đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm; doanh nghiệp còn khó khăn về nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D), điều kiện chế tạo mẫu, thử nghiệm và thương mại hóa. Các chính sách mới sẽ hỗ trợ những khâu này, bổ sung điều kiện phục vụ đổi mới sáng tạo.

Theo đó, một hướng triển khai là phát triển hạ tầng R&D dùng chung, nhất là phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu, đo lường, thử nghiệm và kiểm định có chi phí lớn, từng doanh nghiệp khó tự đầu tư đồng bộ.

Robot thực hiện các thao tác lắp ráp chíp vi mạch.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng đã giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các trường đại học rà soát, hoàn thiện đề xuất xây dựng Trung tâm thí nghiệm dùng chung. Việc này nhằm khai thác năng lực nghiên cứu, trang thiết bị hiện có, xác định hạ tầng cần đầu tư, nâng cấp công nghệ tại Thành phố.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cũng sẽ kết nối nhu cầu nghiên cứu, công nghệ, linh kiện và giải pháp kỹ thuật của các tập đoàn lớn với doanh nghiệp Việt Nam, viện, trường để cùng nghiên cứu chung, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước, từ đó giúp các doanh nghiệp có thêm điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cũng đang mở rộng tại Long Phước có quy mô 194,84 ha, với chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ. Khu vực này phục vụ nghiên cứu công nghệ cao, công nghệ chiến lược, ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa.

Khu vực cũng sẽ kết nối khu hiện hữu với phần mở rộng nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu, thử nghiệm, ươm tạo, chuyển giao, thương mại hóa và sản xuất. Ban Quản lý cũng đã đề xuất hoàn thiện cơ chế hạ tầng dùng chung, hợp tác doanh nghiệp - viện - trường, thử nghiệm công nghệ mới và phát triển nhân lực công nghệ cao.