TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy liên kết đầu tư, tạo động lực kinh tế vùng

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng hơn 300 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư của TP. Hồ Chí Minh và 7 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 27 về phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia và phát huy tối đa khung khổ thể chế mới từ Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua; đồng thời đánh giá toàn diện tiềm năng hợp tác kinh tế, xác lập bước chuyển mang tính bước ngoặt từ phương thức liên kết theo địa giới hành chính sang cùng kiến tạo một không gian phát triển thống nhất, hình thành hệ sinh thái đầu tư quy mô lớn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho toàn vùng phía Nam.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được khẳng định qua diễn đàn trao đổi đa chiều, trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn hạ tầng lớn trong nước và khối doanh nghiệp FDI. Đặc biệt, hoạt động kết nối trực tiếp B2G (Chính quyền - Doanh nghiệp) và B2B (Doanh nghiệp - Doanh nghiệp) tại không gian trưng bày của TP. Hồ Chí Minh và 7 tỉnh, thành phố liên kết đã tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp hồ sơ quy hoạch, danh mục dự án và cùng trao đổi phương án tháo gỡ khó khăn ngay tại sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mỗi địa phương có một lợi thế riêng, nhưng khi được kết nối về hạ tầng, thị trường, nguồn vốn, khoa học - công nghệ, nhân lực và chuỗi cung ứng, những lợi thế đó không chỉ cộng lại, mà có thể tạo thành một không gian kinh tế có quy mô, sức cạnh tranh và sức lan tỏa lớn hơn nhiều.

Đồng chí Nguyễn Đình Phượng Uyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cùng doanh nghiệp dự hội nghị.

Đông Nam Bộ có thế mạnh về công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ; Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, năng lượng và kinh tế sinh thái; TP. Hồ Chí Minh có lợi thế về thị trường, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và mạng lưới kết nối quốc tế. Sự bổ trợ đó chính là nền tảng để các địa phương cùng kiến tạo một không gian phát triển mới.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cũng nhìn nhận lại thời gian qua, hợp tác giữa các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong phát triển hạ tầng liên vùng, xúc tiến đầu tư - thương mại, kết nối doanh nghiệp, khoa học - công nghệ và du lịch. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng một số hoạt động liên kết vẫn còn thiên về từng sự kiện, từng chương trình; sự kết nối giữa doanh nghiệp, thị trường, công nghệ, tài chính và đầu tư chưa thật sự hình thành những chuỗi giá trị đủ sâu và dài hạn. Đây chính là lúc cần một phương thức hợp tác mới. Đó là chuyển từ liên kết theo địa giới hành chính sang liên kết theo không gian phát triển; từ xúc tiến từng dự án sang kiến tạo chuỗi giá trị; từ cạnh tranh thu hút nguồn lực sang cùng nhau mở rộng không gian và quy mô nguồn lực; từ ký kết cam kết sang quản trị bằng hành động và kết quả.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Đặc biệt, Luật Phát triển đô thị mở ra một nền tảng thể chế mới cho tư duy phát triển đô thị, tổ chức không gian, phát triển hạ tầng và huy động nguồn lực. Đồng chí Bùi Minh Thạnh đề nghị các cơ quan, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng tập trung rà soát và lựa chọn những chương trình, dự án, lĩnh vực có tính liên vùng, có khả năng tạo động lực tăng trưởng, để hình thành danh mục hợp tác trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, xây dựng cơ chế kết nối thực chất giữa địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, viện trường và các trung tâm khoa học - công nghệ; lấy nhu cầu thị trường và hiệu quả dự án làm điểm xuất phát. Đặc biệt là chuyển mạnh từ “kết nối tại hội nghị” sang “kết nối sau hội nghị”. Mỗi cam kết cần có đầu mối, tiến độ và kết quả cụ thể. Mỗi cơ hội đầu tư cần được theo dõi đến khi hình thành dự án. Mỗi dự án liên vùng cần có cơ chế phối hợp đủ mạnh để cùng tháo gỡ khó khăn và cùng chịu trách nhiệm về kết quả.