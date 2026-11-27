Ngày 27/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị Hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học được tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh; Thứ trưởng phụ trách Công nghệ sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, Tiến sĩ Rajesh S. Gokhale; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa; Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh Vipra Pandey cùng các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doan Trang

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Việc tăng cường kết nối trong lĩnh vực công nghệ sinh học góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác của lãnh đạo hai nước thành những chương trình, dự án thiết thực.

Những tiến bộ về công nghệ gen, sinh học phân tử, công nghệ vi sinh, công nghệ y sinh và sản xuất sinh học đang mở ra nhiều cơ hội trong phát triển dược phẩm, phòng ngừa, điều trị bệnh, nâng cao năng suất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Công nghệ sinh học không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu mà còn là nền tảng phát triển nhiều ngành công nghiệp mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ công nghệ.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững. Riêng năm 2026, ngân sách thành phố dành cho nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ là 12.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 500 triệu USD.

Hiện thành phố đang đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp sinh học và kinh tế sinh học.

Trong đó, Khu Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu, làm chủ, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Với thế mạnh về công nghiệp dược phẩm, sản xuất vaccine, công nghệ y sinh cùng kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, Ấn Độ được kỳ vọng là đối tác có nhiều lợi thế bổ trợ cho định hướng phát triển công nghệ sinh học của thành phố.

Thứ trưởng phụ trách Công nghệ sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, Tiến sĩ Rajesh S. Gokhale phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doan Trang

Tiến sĩ Rajesh S. Gokhale cho biết, Ấn Độ hiện có khoảng 11.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ sinh học, 95 vườn ươm và mạng lưới 13 viện nghiên cứu thuộc Hội đồng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học.

Trên cơ sở đó, phía Ấn Độ sẽ lựa chọn những vườn ươm phù hợp để kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bên cạnh thế mạnh về dược phẩm và vaccine, Ấn Độ đang triển khai chính sách công nghệ sinh học vì kinh tế, môi trường và việc làm (BioE3), hướng đến khai thác giá trị kinh tế từ công nghệ sinh học gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Phía Ấn Độ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, giàu dinh dưỡng; công nghệ sinh học biển và nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp.

Các chuyên gia đánh giá, việc kết hợp thế mạnh về công nghệ di truyền, chỉnh sửa gen, chọn giống thế hệ mới của Ấn Độ với nguồn gen cây trồng nhiệt đới phong phú của Việt Nam mở ra cơ hội phát triển giống cây trồng chịu mặn, chịu hạn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, hai bên chú trọng kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ y sinh, vật liệu sinh học và ứng dụng công nghệ in sinh học 3D trong tái tạo mô.

Đáng chú ý, Việt Nam và Ấn Độ định hướng đưa công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản, giống thủy sản và công nghệ sinh học dược vào chương trình nghiên cứu chung dự kiến triển khai trong quý III/2027.

Hai bên cũng hướng đến xây dựng cơ chế đồng tài trợ giữa các cơ quan khoa học, triển khai dự án nghiên cứu chung, tăng cường trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ sinh học.

Việc thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp sinh học gắn với nhu cầu thị trường.