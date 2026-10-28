TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác sau Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Chiều 28/10, tại phiên bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, những kết quả đạt được là sự kết tinh từ nỗ lực, đóng góp của các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Những định hướng của lãnh đạo Chính phủ là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện lộ trình phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 vào chiều 28/10.

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên toàn thể cấp cao tập trung trao đổi về hợp tác quốc tế, nâng cao sức chống chịu và khai thác các động lực tăng trưởng mới. Tại phiên đối thoại với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng cường liên kết, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực.

Các phiên tham luận, thảo luận chuyên sâu đề cập đến chuyển dịch dòng vốn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, logistics xanh, nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững. Những trao đổi hướng tới kết nối nguồn lực, xác định cơ hội hợp tác về tài chính, công nghệ và chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tham dự buổi làm việc với đại diện các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, chiều 28/10.

Diễn đàn cũng ghi nhận các hoạt động hợp tác doanh nghiệp. Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Nam A Bank và SCFC công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hành các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh.

Chương trình thí điểm với 20 doanh nghiệp, tập trung đánh giá hiện trạng, chuẩn hóa dữ liệu, cải thiện năng lực quản trị và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. Kết quả thí điểm là cơ sở hoàn thiện mô hình, hướng tới mở rộng hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp.

Hoạt động kí kết hợp tác gữa các đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện ngay tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Trong lĩnh vực thương mại nông sản, Agrichain và đối tác Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ hướng tới cung cấp 200.000 tấn cà phê, với tổng giá trị giao dịch dự kiến khoảng 1 tỷ USD trong thời gian hợp tác. Doanh nghiệp cũng dự kiến ứng dụng blockchain phục vụ truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Về định hướng phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò trung tâm kinh tế, tăng cường kết nối với các đô thị và mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu. Thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, gắn phát triển kinh tế số với chuyển đổi xanh.

Trong đó, Thành phố chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, sản xuất thông minh và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với cộng đồng doanh nghiệp. Những kết nối này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn tạo cơ hội để doanh nghiệp mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Để tạo nguồn lực thực hiện, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới thể chế, thúc đẩy thí điểm cơ chế đột phá, mở rộng hợp tác công tư và thu hút đầu tư công nghệ cao. Thành phố mong muốn các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế cùng kết nối nguồn vốn với nhu cầu phát triển kinh tế số.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, những sáng kiến, kết nối tại diễn đàn cần được duy trì và phát triển thành chương trình hợp tác cụ thể. Giá trị của diễn đàn phải được thể hiện bằng hành động và kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của thành phố, khu vực và thế giới.