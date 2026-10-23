TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững

Tham dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện chính quyền các thành phố đối tác kinh tế của TP Hồ Chí Minh, cơ quan ngoại giao, hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và chuyên gia.

Đây là lần thứ ba TP Hồ Chí Minh đăng cai hội nghị, sau các năm 2002 và 2016. Tiếp nối kết quả BPC 2025 tại TP Osaka, hội nghị hướng tới chuyển các cam kết về giảm phát thải carbon, phát triển bền vững thành sáng kiến, hoạt động hợp tác cụ thể giữa các thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, các đô thị cần đồng thời duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng sống của người dân. Đổi mới sáng tạo phải gắn với thương mại hóa, phát triển doanh nghiệp; tăng trưởng kinh tế đi đôi với sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hạ tầng hiện đại.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các đại biểu cùng nhận diện những vấn đề chung, xác định lĩnh vực hợp tác và đề xuất sáng kiến có khả năng triển khai, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị gồm hai phiên chuyên đề và một phiên thảo luận tổng kết. Các đại biểu tập trung trao đổi về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác quốc tế; phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Phiên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Tuyên bố chung tại BPC 2025, chia sẻ kinh nghiệm và xác định hành động thời gian tới.

Phiên thảo luận 1 trao đổi về vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, TP Hồ Chí Minh tổ chức các buổi làm việc song phương với các thành phố và doanh nghiệp; tổ chức cho đại biểu tham quan Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026; giao lưu, kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham gia mạng lưới BPC từ tháng 5-1997, TP Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối quốc tế, hình thành các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.