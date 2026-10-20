TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác kinh tế với Bắc Âu

Diễn đàn tập trung vào việc chuyển các định hướng hợp tác thành dự án đầu tư, hoạt động thương mại, sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Việt Nam) cho biết, diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 29/10 tại TP Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 lãnh đạo từ các cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu, Việt Nam.

Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 do Hiệp hội phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển tại Việt Nam và các đơn vị liên quan, gồm Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, VCCI chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Nội dung thảo luận tập trung vào việc chuyển các định hướng hợp tác thành dự án đầu tư, hoạt động thương mại, sản xuất và chuyển giao công nghệ. Các đại biểu sẽ trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng, điều kiện doanh nghiệp cần để mở rộng hợp tác và cách phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp với nhà đầu tư.

Theo NordCham Việt Nam, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo cần chú trọng chất lượng dòng vốn, khả năng gắn bó lâu dài và tái đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Cùng với đó là năng lực mà các nhà cung ứng Việt Nam cần xây dựng để tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, kinh doanh của đối tác.

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam, đặt vấn đề: “Đâu là những khoản đầu tư sẽ gắn bó lâu dài, tiếp tục tái đầu tư và góp phần xây dựng năng lực ngay tại Việt Nam?”.

Theo ông Thue Quist Thomasen, kinh nghiệm hoạt động nhiều thập kỷ của doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam có thể đóng góp cho quá trình này. Các doanh nghiệp Bắc Âu phát triển trong môi trường đòi hỏi cạnh tranh bằng năng suất và tiêu chuẩn, thay vì chỉ dựa vào chi phí. Chính vì vậy, diễn đàn sẽ hướng đến tìm cách chuyển nền tảng quan hệ giữa hai bên thành kết quả hợp tác kinh doanh cụ thể.

Những lĩnh vực được xác định có tiềm năng hợp tác gồm năng lượng xanh, sản xuất, trí tuệ nhân tạo và số hóa, chăm sóc sức khỏe, khoa học sự sống, thực phẩm và nông nghiệp, logistics, hàng hải, hạ tầng bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hợp tác cũng được đặt ra theo cả hai chiều. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Bắc Âu đã hoạt động, tái đầu tư và kết nối với nhà cung ứng trong nước. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Bắc Âu, nhưng cần đáp ứng các yêu cầu về quy định, phát triển bền vững, nguồn nhân lực và lựa chọn đối tác phù hợp.

Chương trình dự kiến có đối thoại về khuôn khổ thương mại Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), đối thoại lãnh đạo và các phiên thảo luận về hợp tác kinh tế với Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland. Một tham luận riêng sẽ tập trung vào cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường Bắc Âu.

NordCham Việt Nam hiện có gần 200 doanh nghiệp thành viên, trong đó nhiều doanh nghiệp đã hoạt động và tái đầu tư tại Việt Nam hơn hai thập kỷ. Ngoài diễn đàn ngày 29/10, Hiệp hội dự kiến phối hợp đưa doanh nghiệp Bắc Âu tham gia triển lãm, các phiên thảo luận và hoạt động kết nối trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP Hồ Chí Minh 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10.