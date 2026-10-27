TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác công nghệ với chuỗi giá trị toàn cầu

Quang cảnh diễn đàn.

Sáng 27/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh, diễn đàn “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ mô hình tăng trưởng mới; hợp tác quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp và các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu” đã được tổ chức.

Tại diễn đàn, lãnh đạo Thành phố và đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhấn mạnh yêu cầu hợp tác gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm người lao động và doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, các chuỗi giá trị toàn cầu đang được tổ chức lại theo yêu cầu xanh hơn, minh bạch hơn và thông minh hơn. Khả năng đáp ứng những yêu cầu này sẽ quyết định vị trí của doanh nghiệp trong mạng lưới sản xuất tương lai. Hợp tác vì vậy cần mở rộng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và con người trong toàn bộ chuỗi giá trị. Quá trình kết nối từ nhà máy, cánh đồng đến cảng biển và thị trường tiêu thụ cũng đặt ra yêu cầu đồng bộ thể chế tại mỗi quốc gia, địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, xanh hóa và minh bạch hóa đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường và tiếp cận nguồn vốn. Năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào cả hệ sinh thái công nghệ, nhân lực, hạ tầng logistics và dữ liệu. Vì vậy, quá trình chuyển đổi cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và các đối tác.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng nhấn mạnh vai trò của các thành phố và thế hệ doanh nhân trẻ trong xây dựng quan hệ đối tác công nghệ, hình thành động lực tăng trưởng mới. Các sáng kiến hợp tác cần được triển khai cụ thể trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ để tăng khả năng kết nối giữa các ngành.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại diễn đàn.

Năm 2025, TP Hồ Chí Minh và WEF đã công bố tuyên bố chung về sản xuất thông minh và chuyển đổi số công nghiệp có trách nhiệm. Lãnh đạo Thành phố xác định các phiên thảo luận lần này là dịp nhìn lại những định hướng đã thống nhất, bàn cách cụ thể hóa thành hành động của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đối tác quốc tế.

Thành phố mong muốn các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, định chế tài chính, tổ chức quốc tế và doanh nhân trẻ cùng đề xuất những sáng kiến hợp tác có thể triển khai, nhân rộng ra khu vực.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, Tiến sĩ Sandy Chong, Giám đốc các Sáng kiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho rằng trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và hạ tầng số đang thay đổi cách các nền kinh tế cạnh tranh, sản xuất và tạo ra giá trị.

Tác động của công nghệ phụ thuộc vào khả năng ứng dụng trong từng lĩnh vực, điều kiện tiếp cận của doanh nghiệp, người dân và năng lực của các thể chế trong xây dựng niềm tin, phát triển kỹ năng. Do đó, hợp tác quốc tế cần kết nối nghiên cứu, nguồn đầu tư và nhu cầu ứng dụng để tạo ra những giải pháp thiết thực.

Bà Sandy Chong nhận định, các thành phố như TP Hồ Chí Minh có lợi thế tập trung nhân tài, doanh nghiệp, hạ tầng, dịch vụ công và các cơ sở nghiên cứu. Thành phố có thể trở thành nơi thử nghiệm những cách tiếp cận mới, từ đó hỗ trợ các giải pháp hiệu quả mở rộng quy mô.

Để phát huy cơ hội này, hợp tác cần tập trung kết nối tri thức với thực tiễn triển khai; huy động nguồn vốn dài hạn và năng lực chuyên môn; tăng cường trao đổi về an toàn công nghệ, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và khả năng tiếp cận. Việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế cần gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Tiến sĩ Sandy Chong, Giám đốc các Sáng kiến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), phát biểu tại diễn đàn.

Đại diện WEF cũng lưu ý, lợi ích của đổi mới sáng tạo cần đến được với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động và cộng đồng. Đào tạo lại kỹ năng, hỗ trợ khởi nghiệp và mở rộng khả năng tiếp cận công cụ số là những điều kiện để quá trình chuyển đổi tạo cơ hội rộng rãi hơn.

Với TP Hồ Chí Minh, việc kết nối cơ quan công quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới nghiên cứu và đối tác quốc tế có thể giúp xác định các hướng hợp tác cụ thể trong phát triển nhân tài, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thu hút đầu tư và củng cố chuỗi cung ứng. Các hoạt động này cần bám sát nhu cầu của người dân, doanh nghiệp để nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị.

Chương trình gồm năm phiên thảo luận về chuỗi giá trị toàn cầu bền vững và logistics xanh; sản xuất tiên tiến và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt; công nghệ nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị minh bạch, bền vững; ngoại giao công nghệ cho các siêu đô thị; vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp trẻ trong định hình động lực tăng trưởng mới.