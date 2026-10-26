TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác công nghệ tương lai với Ấn Độ

Sáng 26/10, tại TP Hồ Chí Minh, Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. Chương trình do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ.

Chuyển lợi thế hợp tác thành động lực phát triển công nghệ

Thông qua đối thoại chính sách và trao đổi tri thức, Diễn đàn hướng tới xác định các cơ hội hợp tác thực tiễn, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng công nghiệp, kết nối hoạt động phát triển nhân lực với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác công nghệ và tiếp cận thị trường quốc tế. Qua đó, các ưu tiên chung được chuyển hóa thành những sáng kiến có thể triển khai tại TP Hồ Chí Minh, mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghệ bán dẫn và tự động hóa đang tái định hình phương thức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại diễn đàn.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ mà còn ở năng lực nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng để giải quyết những bài toán phát triển cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, không quốc gia, thành phố hay doanh nghiệp nào có thể tự mình phát triển toàn diện mọi năng lực công nghệ. Vì vậy, hợp tác quốc tế phải hướng đến xây dựng năng lực chung, tạo ra giá trị thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa hai nước, TP Hồ Chí Minh xác định vai trò tiên phong trong chuyển hóa những cam kết ngoại giao thành chương trình hành động cụ thể. Đáng chú ý, việc TP Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác vào tháng 5/2026 tạo thêm cơ sở để hai trung tâm kinh tế thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, hạ tầng, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa phát biểu ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, TP Hồ Chí Minh có không gian phát triển mới kết nối trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với những khu vực công nghiệp công nghệ cao, hệ thống cảng biển và kinh tế biển. Đây là nền tảng để thành phố phát triển theo mô hình đa trung tâm, nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố đang tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghệ chiến lược, gồm AI, bán dẫn, hạ tầng dữ liệu, điện toán và công nghệ số phục vụ quản trị đô thị; đồng thời phát triển nhân lực công nghệ cao, thu hút trung tâm nghiên cứu và phát triển, hình thành những không gian thử nghiệm công nghệ mới.

Với lợi thế về quy mô thị trường, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp năng động, TP Hồ Chí Minh mong muốn trở thành điểm đến để các đối tác Ấn Độ nghiên cứu, đầu tư, thử nghiệm và phát triển công nghệ.

Đưa hợp tác công nghệ vào những dự án cụ thể

Từ định hướng phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề xuất ba trọng tâm hợp tác giữa hai bên. Trước hết là phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ấn Độ trong đào tạo chuyên gia, phát triển kỹ năng số, trao đổi học thuật và triển khai chương trình đào tạo gắn với dự án thực tiễn.

Các diễn giả, chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi ý kiến tại diễn đàn.

Thứ hai, lấy nhu cầu phát triển làm điểm xuất phát cho nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Những lĩnh vực được thành phố quan tâm gồm AI, hạ tầng số công cộng, bán dẫn, sản xuất thông minh, quản trị đô thị, logistics và môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, một sáng kiến công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi có đơn vị tiếp nhận, nguồn nhân lực phù hợp và điều kiện mở rộng quy mô. Vì vậy, hợp tác phải gắn với khả năng ứng dụng, đồng thời nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của các đối tác Việt Nam.

Thứ ba, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Thành phố mong muốn tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư, đưa những ý tưởng có tiềm năng trở thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng các trao đổi tại diễn đàn được chuyển hóa thành sáng kiến cụ thể về nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, với đối tác, điều kiện cùng bước đi rõ ràng.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác trong công nghệ thông tin, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại sứ cho biết, hai bên đã thống nhất những hướng hợp tác về công nghệ sinh học, khoa học biển, vật liệu tiên tiến, AI, công nghệ thông tin và điện toán lượng tử.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng các đại biểu.

Đáng chú ý, Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa đề xuất kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa TP Hồ Chí Minh và Mumbai, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai thành phố, qua đó mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, nhà khoa học và triển khai nghiên cứu chung. Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cũng nhấn mạnh yêu cầu hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác công nghệ số bằng những hoạt động cụ thể, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò kết nối của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào những cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Chương trình hướng tới xác định từ 3-5 sáng kiến hợp tác ưu tiên, xem xét lựa chọn 1-2 dự án thí điểm để triển khai trong 12-24 tháng tới.

Thông qua đối thoại chính sách, kết nối cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ năm 2026 góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ đi vào thực chất, tạo thêm điều kiện để TP Hồ Chí Minh phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.