TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy hợp tác công nghệ tương lai với Ấn Độ

Mở rộng hợp tác công nghệ tương lai

Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam – Ấn Độ năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam – Ấn Độ năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Chương trình do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn tập trung vào hợp tác phát triển nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, hướng tới hình thành những sáng kiến, dự án có khả năng triển khai thực tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, bán dẫn và tự động hóa đang tái định hình phương thức sản xuất, quản trị, kết nối thị trường. Lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận mà còn ở năng lực nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán phát triển cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, không quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể tự mình phát triển toàn diện mọi năng lực công nghệ. Vì vậy, hợp tác quốc tế cần hướng đến xây dựng năng lực chung, tạo giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ. Đặc biệt, việc TP. Hồ Chí Minh và Mumbai thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác vào tháng 5/2026 tạo thêm cơ sở để hai trung tâm kinh tế thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.772km2, dân số trên 14 triệu người, đóng góp hơn 23% GDP cả nước.

Không gian phát triển mới kết nối trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với những khu vực công nghiệp công nghệ cao, hệ thống cảng biển và kinh tế biển, tạo nền tảng để thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghệ chiến lược, gồm AI, bán dẫn, hạ tầng dữ liệu, điện toán; phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút trung tâm nghiên cứu và hình thành không gian thử nghiệm công nghệ mới.

Đưa hợp tác công nghệ tương lai vào thực tiễn

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thạc Hiếu

Từ định hướng phát triển của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đề xuất ba trọng tâm hợp tác với các đối tác Ấn Độ.

Trước hết, phát triển nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp thông qua hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp hai nước.

Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ từ nhu cầu thực tiễn, tập trung vào AI, hạ tầng số công cộng, bán dẫn, sản xuất thông minh, quản trị đô thị, logistics và môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, một sáng kiến công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi có đơn vị tiếp nhận, nguồn nhân lực phù hợp và điều kiện mở rộng quy mô. Vì vậy, hợp tác phải gắn với khả năng ứng dụng, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ ba, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Thạc Hiếu

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng những trao đổi tại diễn đàn được chuyển hóa thành sáng kiến, dự án cụ thể, có đối tác và lộ trình triển khai rõ ràng.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa cho biết, hai nước đang mở rộng hợp tác về công nghệ sinh học, khoa học biển, vật liệu tiên tiến, AI, công nghệ thông tin và điện toán lượng tử.

Đại sứ đề xuất kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa TP. Hồ Chí Minh và Mumbai, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, thúc đẩy trao đổi sinh viên, nhà khoa học và triển khai những chương trình nghiên cứu chung.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thạc Hiếu

Đồng thời, Đại sứ nhấn mạnh yêu cầu hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác công nghệ số bằng hoạt động cụ thể, phát huy vai trò kết nối của HCMC C4IR.

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào hợp tác nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Chương trình hướng tới xác định 3–5 sáng kiến ưu tiên, xem xét lựa chọn 1–2 dự án thí điểm để triển khai trong 12–24 tháng tới.

Diễn đàn góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt Nam – Ấn Độ đi vào thực chất, tạo thêm điều kiện để TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.