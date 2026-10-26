TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy hội tụ dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu

Kết nối nguồn lực, kiến tạo không gian tăng trưởng mới

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”. Ảnh: Thạc Hiếu

Chiều 26/10, tại Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh, Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Chương trình quy tụ đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, tập đoàn lớn, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế; tập trung đối thoại về cơ hội đầu tư, phát triển hạ tầng, tài chính và công nghệ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà còn cùng doanh nghiệp nhận diện cơ hội, giải quyết những bài toán phát triển cụ thể, kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị được mở rộng, tạo thêm dư địa cho những dự án quy mô lớn. Cùng với cơ chế, chính sách mới về phân cấp, phân quyền, quy hoạch và huy động nguồn lực, thành phố có điều kiện chủ động hơn trong tổ chức phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo; phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh cho rằng, quyết định đầu tư hiện nay không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường mà còn gắn với chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lượng, khả năng tiếp cận tài chính và kết nối chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở đó, thành phố xác định bốn nhóm động lực phát triển mới, gồm hạ tầng và không gian phát triển; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ.

Đối với hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư vào đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do. Trong lĩnh vực tài chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cầu nối với thị trường vốn khu vực.

Thành phố đồng thời chú trọng phát triển năng lượng sạch, ổn định, đáp ứng nhu cầu công nghiệp, đô thị; thúc đẩy hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo điều kiện ứng dụng, mở rộng thị trường cho công nghệ mới.

Chuyển dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính thành dự án cụ thể

Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam và Lào Fazurin Jamaludin trình bày tham luận tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Tại chương trình, các tham luận tập trung phân tích xu hướng dịch chuyển dòng vốn quốc tế, những động lực tăng trưởng mới và khả năng đáp ứng của TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới.

Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam và Lào Fazurin Jamaludin trình bày góc nhìn toàn cầu về làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Huân trao đổi về sự sẵn sàng của thành phố đối với nhà đầu tư thế hệ mới.

Phiên đối thoại do Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh Phạm Phú Trường điều hành, tập trung vào bốn lĩnh vực: hạ tầng và không gian phát triển mới; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ.

Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Huân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thạc Hiếu

Đại diện các tập đoàn, định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế trao đổi về cơ hội đầu tư, cơ chế, chính sách và những mô hình hợp tác có thể sớm triển khai, từ hạ tầng logistics, khu thương mại tự do đến năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu, AI và thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, FDI, công nghệ và tài chính không thể phát huy đầy đủ giá trị nếu vận hành riêng lẻ. Ba yếu tố cần được kết nối thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu địa phương với năng lực quốc gia và nguồn lực toàn cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, địa phương có trách nhiệm kiến tạo không gian tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư; các cơ quan Trung ương hoàn thiện thể chế, công cụ tài chính; hoạt động đối ngoại góp phần kết nối đối tác, huy động nguồn lực quốc tế.

Quang cảnh Chương trình CEO 500. Ảnh: Thạc Hiếu

Thành phố mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn mà còn công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại và năng lực sản xuất mới. Đồng thời, các tập đoàn lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đối thoại thành hành động, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố sẽ phối hợp với các bộ, ngành, đối tác xác định rõ dự án, địa điểm, nguồn lực và lộ trình triển khai.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh được giao làm đầu mối tổng hợp sáng kiến, kiến nghị và đề xuất dự án để tiếp tục thúc đẩy sau Diễn đàn.

Thông qua Chương trình CEO 500, TP. Hồ Chí Minh khẳng định định hướng chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang kết nối đầu tư với công nghệ, tài chính và năng lực sản xuất, từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới.