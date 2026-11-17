Chương trình tập trung vào 3 nhóm giải pháp thiết yếu: Quản lý bán hàng giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, hàng hóa, doanh thu và hóa đơn; Quản trị doanh nghiệp hỗ trợ số hóa quản trị nhân sự và nâng cao hiệu quả vận hành; Giao dịch điện tử giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình ký kết, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

TP Hồ Chí Minh lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo chuyển đổi số doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đánh giá kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo nhất, tạo nhiều việc làm nhất, do đó chuyển đổi số chỉ thành công khi lan tỏa đến từng cửa hàng, từng doanh nghiệp nhỏ.

Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, bình đẳng, cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa chuyển đổi số đến từng phường, xã, từng hộ kinh doanh.

TP Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn khoảng 200 doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện làm mô hình mẫu, đồng thời đào tạo kỹ năng số cho chủ doanh nghiệp và người lao động để nâng cao năng lực thực tế.

TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị công nghệ tăng khả năng tích hợp giữa các giải pháp, chú trọng kết nối với hệ thống định danh và các nền tảng lớn, bảo đảm dữ liệu được liên thông để doanh nghiệp sử dụng thuận tiện, tránh tình trạng có nhiều phần mềm nhưng thiếu kết nối.

Để hiện thực hóa chủ trương, từ tháng 8, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 422 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn mà khu vực kinh tế tư nhân quy mô nhỏ đang đối mặt. Thành phố đưa vào vận hành bộ công cụ trực tuyến đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, kết hợp mạng lưới tư vấn viên và lựa chọn khoảng 200 doanh nghiệp làm mô hình mẫu.

Về vấn đề giải pháp rời rạc, chi phí cao, thành phố thúc đẩy các nền tảng tích hợp trọn gói trên một hệ thống duy nhất, triển khai tới 168 phường, xã, đặc khu theo phương châm "online tuyên truyền, offline cầm tay chỉ việc".

Với câu chuyện khó tiếp cận vốn, TP Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức tín dụng phối hợp đơn vị công nghệ thiết kế gói vay dựa trên dữ liệu vận hành minh bạch từ hóa đơn điện tử và thanh toán số, thay vì phụ thuộc tài sản bảo đảm. Thành phố cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro, kiểm thử bảo mật và tư vấn pháp lý trước các cuộc tấn công mạng ứng dụng AI ngày càng tinh vi.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh được giao chủ trì theo dõi, định kỳ báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về tiến độ triển khai của các đơn vị, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.