TP Hồ Chí Minh: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng

84X là nền tảng tăng trưởng do B71 Vietnam (thuộc Đại học Quốc gia Singapore) và Trường Đại học Văn Lang đồng sáng lập. Hai đơn vị cùng thiết kế mô hình, vận hành chương trình và tuyển chọn doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Nền tảng kết nối nhân tài trẻ, các nhóm khởi nghiệp và startup công nghệ, hướng tới thương mại hóa các giải pháp trong chuỗi giá trị bán lẻ và tiêu dùng tại Việt Nam.

Ông Trương Minh Huy Vũ , Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, 84X là một trong 42 chương trình, trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ và tăng tốc khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; một trong 20 chương trình có sự tham gia của trường đại học; một trong 15 chương trình theo định hướng chuyên đề và một trong 5 chương trình có đối tác quốc tế uy tín ngay từ đầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng sau giai đoạn phát triển theo chiều rộng, các vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và chương trình tăng tốc khởi nghiệp cần chuyển sang chiều sâu, tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể. Nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học cần phối hợp, tập trung nguồn lực để tạo ra sản phẩm thực tế.

Ông Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, 84X là minh chứng sinh động cho mô hình hợp tác “ba nhà” gồm nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, trong đó nhà nước đóng vai trò kiến tạo và định hướng, nhà trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, còn doanh nghiệp trực tiếp đặt ra các bài toán thực tiễn.

"Việc Đại học Quốc gia Singapore và Trường Đại học Văn Lang cùng triển khai nền tảng 84X tạo ra lợi thế đặc biệt để phát triển thành một phòng thí nghiệm thực tế, nơi hàng chục nghìn sinh viên trực tiếp trải nghiệm và phản hồi", ông Trương Minh Huy Vũ cho biết.

Các diễn giả thảo luận cơ chế thương mại hóa ý tưởng và mô hình phối hợp liên kết giữa các bên để đưa giải pháp công nghệ ra thị trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẵn sàng đặt hàng các giải pháp đối với những lĩnh vực trọng điểm như tài chính tiêu dùng và bán lẻ, đồng thời kỳ vọng sẽ nhìn thấy những sản phẩm đầu tiên của 84X ngay trong quý I/2027.

Từ phía nhà trường, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cho rằng trường đại học không chỉ cung cấp giáo dục và bằng cấp chuyên môn mà còn là nơi tạo ra tri thức, thử nghiệm ý tưởng và phát triển giải pháp cho những vấn đề thực tế. Hợp tác quốc tế cần tạo cơ hội để sinh viên, giảng viên tham gia các mạng lưới tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo bà Trần Thị Mỹ Diệu, trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang thay đổi cách học tập và làm việc, sinh viên cần không ngừng học hỏi, tư duy độc lập, hợp tác liên ngành và phát triển ý tưởng thành giải pháp có ý nghĩa. Thông qua 84X, nhà trường kỳ vọng sinh viên có cơ hội học hỏi từ doanh nhân, chuyên gia, thử nghiệm ý tưởng và tiếp cận các bài toán kinh doanh thực tế.

Ông Edward Lim, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Đơn vị đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp, Đại học Quốc gia Singapore (NUSX) cho biết, đổi mới sáng tạo là nỗ lực của nhiều phía: doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tế, trường đại học cung cấp nhân tài và nghiên cứu, còn Nhà nước kiến tạo môi trường hợp lực.

Theo đó, 84X chính là khung vận hành thực chiến cho mô hình đó, kết nối từng startup từ Việt Nam, Singapore hay Nhật Bản với một bài toán kinh doanh cụ thể và đo lường thành công bằng kết quả thương mại hóa.

"Với thị trường lớn, doanh nghiệp tham vọng và người trẻ khao khát kiến tạo, Việt Nam là điểm tựa lý tưởng để triển khai. Khi một giải pháp thành công tại đây, đó sẽ là bàn đạp để vươn tầm quốc tế", ông Edward Lim nhận định.

Nền tảng 84X được hình thành trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và NUSX, được công bố tại Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore lần thứ nhất ngày 29/5/2026 tại Singapore.

Đánh giá về ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác này, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "84X chính là một minh chứng cho việc chuyển hóa những khát vọng chung thành hành động thiết thực. Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường và sức bật tăng trưởng. Singapore có thế mạnh về kết nối và năng lực thương mại hóa. Khi kết hợp những lợi thế đó, chúng ta có thể tạo ra những thành quả lớn hơn nhiều so với những gì mỗi bên có thể đạt được nếu hành động riêng lẻ".

Nền tảng được xây dựng theo mô hình liên kết “ba nhà”: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp đặt bài toán thực tế và tham gia cố vấn; trường đại học cung cấp nguồn nhân lực và tiềm lực công nghệ; cơ quan nhà nước định hướng chính sách, tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ nguồn lực. Theo đơn vị tổ chức, cách tiếp cận này bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.