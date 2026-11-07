TP Hồ Chí Minh: Thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi xanh

Chương trình gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Hội thảo chuyên đề về phân loại rác tại nguồn, chuyển đổi năng lượng xanh, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, tham quan nhà máy ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh, cùng các cuộc thi về bảo tồn nguồn nước, kiến tạo nông nghiệp tương lai… Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy tư duy, giải pháp chuyển đổi xanh nhằm phát triển bền vững trong các doanh nghiệp và cộng đồng. Người dân còn được tham quan, trải nghiệm hơn 50 gian hàng thương hiệu, khám phá những sản phẩm và giải pháp xanh.

Học sinh tìm hiểu các sản phẩm thân thiện môi trường tại ngày hội.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và thu hút đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

TP Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là 3 trụ cột chiến lược; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch. Các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành các chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cơ hội đầu tư xanh.

Chuỗi hoạt động Ngày hội Việt Nam xanh 2026 diễn ra đến ngày 8-11.