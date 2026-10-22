TP Hồ Chí Minh: Thu thập hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, trả lời báo chí chiều 22/10.

Chiều 22/10, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, cho biết trong tổng số 9.842 mộ đã khai quật, cơ quan chức năng lấy được 7.083 mẫu hài cốt liệt sĩ, còn 2.759 trường hợp không lấy được mẫu. Số mẫu thu được tương đương gần 72% tổng số mộ khai quật.

"Việc hoàn thành khai quật, lấy mẫu là một bước phục vụ công tác giám định ADN, xác định thông tin liệt sĩ. Số liệu lấy mẫu chưa đồng nghĩa với số trường hợp đã xác định được danh tính. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước chuyên môn, hướng đến tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh", ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, Sở Nội vụ vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức an táng chu đáo, trang trọng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Hoạt động thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần lan tỏa công tác đền ơn đáp nghĩa và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Cùng với việc đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ, nhiệm vụ xác định danh tính tiếp tục mang ý nghĩa đặc biệt đối với các gia đình còn chờ đợi thông tin người thân.

TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công Lễ truy điệu, lễ viếng và an táng cho 731 liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, Thành phố đang tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Trên phạm vi cả nước, chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch còn hướng đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh và xác định danh tính.

Những nhiệm vụ này đặt công tác tìm kiếm, quy tập trong mối liên hệ với lấy mẫu, giám định và đối chiếu thông tin. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chiến dịch.

Bên cạnh nhiệm vụ liên quan đến liệt sĩ, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cũng đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về Thành phố quản lý. Ngoài ra, Thành phố đồng thời chủ động công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

"Các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ và chăm sóc người có công tiếp tục được TP Hồ Chí Minh triển khai, thể hiện trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước", ông Khánh cho biết thêm.