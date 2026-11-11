TP. Hồ Chí Minh thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Đây là đợt 2 của chương trình thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, được Công an Thành phố triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là thêm một cơ hội để truy tìm thông tin, xác định danh tính của một liệt sĩ

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo kế hoạch, Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu. Hoạt động nhằm bổ sung dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được quy tập, an táng tại các nghĩa trang trên cả nước; đồng thời phát huy hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 trong thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Cùng với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, việc giám định ADN góp phần "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ

Đối tượng thu nhận mẫu trong đợt này là thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại, với thứ tự ưu tiên gồm: Mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ liệt sĩ (bà ngoại ruột); anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột cùng mẹ đẻ của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ; con ruột của liệt sĩ nữ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân.

Việc thu nhận mẫu được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tuân thủ quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu thập sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, từng bước đáp ứng mong mỏi tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi.

Mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự CASA-295 ra Hà Nội ngày 21/8 để giám định ADN. Ảnh: Hoa Lê

Thời gian thu nhận mẫu diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 17/11 tại 3 địa điểm, tương ứng với các khu vực trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, Trạm số 1 tại Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một; Trạm số 2 tại Hội trường UBND phường Bà Rịa; Trạm số 3 tại Hội trường UBND phường Phú Nhuận.

Đối với thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức yếu hoặc không thể trực tiếp đến các địa điểm thu nhận mẫu, Công an Thành phố bố trí thêm 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà thực hiện lấy mẫu theo quy định.

Công an TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các gia đình liệt sĩ tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia lấy mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn. Thân nhân có thể liên hệ Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, thủ tục và địa điểm thu nhận mẫu.

Việc triển khai thu nhận mẫu ADN không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của Thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.