TP Hồ Chí Minh thu hút nhà khoa học thu nhập đến 100 triệu đồng/tháng

Bên trong phòng nghiên cứu tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

Ngày 27/10, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh vừa thông báo tuyển chọn 10 chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thủy sản, chọn tạo giống cây trồng và chuyển đổi số, nhằm phục vụ định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, cho biết các vị trí tuyển chọn tập trung vào 9 nhóm chuyên môn, gồm: Hoạch định phát triển mạng lưới các khu nông nghiệp công nghệ cao; hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và bảo quản sau thu hoạch; phát triển công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp; chọn tạo giống cây trồng; công nghệ sau thu hoạch; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Phòng nuôi cây tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, Ban Quản lý tuyển 2 chuyên gia, nhà khoa học về hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi; các vị trí còn lại, mỗi lĩnh vực tuyển 1 người.

Theo ông Hiền, người tham gia tuyển chọn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, lý lịch, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học phù hợp với vị trí đăng ký. Ứng viên cần có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), hoặc công trình nghiên cứu xuất sắc đã được nghiệm thu, hoặc sáng chế được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong sản xuất. Người đang là cán bộ, công chức không thuộc đối tượng được thu hút.

Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ là 1 năm trong giai đoạn 2026 - 2030, với cam kết tối thiểu 12 tháng; hợp đồng có thể được gia hạn trên cơ sở kết quả đánh giá, nghiệm thu. Người được tuyển chọn sẽ làm việc theo hợp đồng lao động, với nhiệm vụ và sản phẩm công việc cụ thể theo yêu cầu của từng vị trí.

Về chính sách đãi ngộ, theo quy định được dẫn chiếu trong thông báo, chuyên gia, nhà khoa học được hỗ trợ thu nhập ban đầu 100 triệu đồng; mức thu nhập hằng tháng từ 50 đến 100 triệu đồng/người.

Ngoài ra, người được tuyển chọn có thể được hưởng khoản thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ theo kết quả và quy mô công trình; được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê nhà, không quá 7 triệu đồng/tháng nếu đáp ứng điều kiện quy định và cơ quan không bố trí được nhà ở công vụ. Các chính sách khác gồm bố trí phương tiện đi lại, làm việc theo điều kiện của cơ quan và xem xét phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa sản phẩm trí tuệ theo quy định pháp luật.