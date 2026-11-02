TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn FDI, khẳng định 4 lợi thế cạnh tranh chiến lược

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết vị thế của thành phố được kiến tạo từ bốn lợi thế nền tảng

Ngày 2/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), với sự hỗ trợ của Tạp chí Fortune châu Á, tổ chức Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới”.

Theo thông tin tại Diễn đàn, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút 19,1 tỷ USD vốn FDI, vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Lũy kế đến nay, thành phố có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết vị thế của thành phố được kiến tạo từ bốn lợi thế nền tảng.

Thứ nhất là vai trò đầu tàu kinh tế, sở hữu thị trường tiêu dùng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động và hệ thống dịch vụ tài chính, thương mại phát triển, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam hơn 100 triệu dân và mở rộng sang ASEAN.

Thứ hai là không gian phát triển mới sau mở rộng địa giới hành chính, kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo với nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu, mở ra cơ hội hợp tác trong sản xuất, thương mại và logistics.

Thứ ba là lợi thế thể chế với các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo nền tảng pháp lý ổn định, tăng tính chủ động cho địa phương và mở rộng dư địa thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Thứ tư là bộ máy chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư.

“Trên nền tảng bốn lợi thế chiến lược đó, thành phố đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045”, ông Hà nhấn mạnh.

Theo ông, thành phố ưu tiên tìm kiếm đối tác dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh; đặc biệt coi trọng những dự án mang theo công nghệ hiện đại, chuẩn mực quản trị tiên tiến và cơ hội phát triển nguồn nhân lực.

Về triển vọng doanh nghiệp Việt Nam, TS. Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, cho biết các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 đạt tổng doanh thu 1.880 tỷ USD, tăng 3,4%, với lợi nhuận 150 tỷ USD. Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%, cao gấp ba lần mức bình quân khu vực. Dù chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu, nhóm doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư mức tăng doanh thu của toàn bảng xếp hạng.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC nhận định, dòng vốn đầu tư vào thành phố đang chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng số. Minh chứng là Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới trong 9 tháng đầu năm 2026, quy mô bình quân hơn 300 triệu USD mỗi dự án. Thành phố cũng đang xúc tiến dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược quy mô 52,92 ha.

Ở lĩnh vực hạ tầng, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho thấy sức hút của các dự án logistics quy mô lớn.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm, các dự án FDI đang hoạt động đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; đồng thời ghi nhận hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước.

Để tiếp tục thu hút dòng vốn chất lượng cao, TP. Hồ Chí Minh đang áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư ba tầng, gồm chính sách ưu đãi chung của quốc gia, cơ chế đặc thù dành cho nhà đầu tư chiến lược và các chính sách tại những không gian thể chế đặc biệt.

Theo đó, các dự án đủ điều kiện trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), bán dẫn có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, các thành viên hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia và nhà quản lý đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

Các chính sách này được kỳ vọng tạo thêm lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy thu hút dòng vốn dài hạn, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.