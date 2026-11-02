TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD FDI sau 10 tháng, mở rộng cơ hội đón vốn quốc tế

Chiều 2/11, tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “TP. Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới”, lãnh đạo Thành phố đã chia sẻ định hướng thu hút đầu tư, đồng thời trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế về cơ hội hợp tác trong giai đoạn tới.

Trong 10 tháng năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn FDI, vượt 73,9% kế hoạch đề ra cho cả năm. Lũy kế đến nay, Thành phố có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, vị thế của Thành phố được tạo nên từ 4 lợi thế nền tảng, gồm vị trí trung tâm kinh tế với thị trường tiêu dùng rộng lớn; không gian phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính; hệ thống thể chế với những cơ chế đột phá; cùng bộ máy chính quyền đồng hành và môi trường đầu tư thuận lợi.

Đáng chú ý, không gian phát triển mới giúp Thành phố lần đầu tiên hội tụ trên một địa bàn thống nhất trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu cửa ngõ quốc tế. Đây là cơ sở mở rộng cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và liên kết chuỗi sản xuất khu vực.

Trên nền tảng đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045.

Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 thu hút đông đảo đại biểu đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP. Hồ Chí Minh mong muốn tìm kiếm những đối tác dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh. Đặc biệt, Thành phố trân trọng những nhà đầu tư mang đến nguồn vốn đi kèm công nghệ hiện đại, chuẩn mực quản trị tiên tiến và cơ hội phát triển nguồn nhân lực.

Về chính sách ưu đãi đầu tư, ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, Thành phố đang áp dụng cơ chế ưu đãi 3 tầng, gồm ưu đãi chung của quốc gia, cơ chế đặc thù dành cho nhà đầu tư chiến lược và các chính sách tại những không gian thể chế đặc biệt.

Theo đó, các dự án mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển (R&D) và công nghiệp bán dẫn được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Ở tầng ưu đãi thứ hai, cơ chế dành cho nhà đầu tư chiến lược được nâng lên tầm luật định, với danh mục lĩnh vực ưu tiên và quy mô vốn tối thiểu minh bạch. Nhà đầu tư thuộc diện này được hưởng quyền ưu tiên về thủ tục hải quan, hỗ trợ phát triển nhân lực, nghiên cứu - phát triển cùng các ưu đãi khác thuộc thẩm quyền quyết định của Thành phố.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, các thành viên hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm; chuyên gia và nhà quản lý làm việc tại Trung tâm được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.

Ông Phạm Quang Nhật lưu ý, ba tầng cơ chế ưu đãi này không loại trừ nhau. Tùy thuộc lĩnh vực, quy mô và địa điểm cụ thể, mỗi dự án có thể được thiết kế tổ hợp ưu đãi phù hợp nhất theo quy định pháp luật.

Để chính sách đi vào thực tế, ITPC cam kết sẽ bố trí đầu mối chuyên trách cho từng nhà đầu tư quan tâm, phối hợp với các sở, ngành để thiết kế cơ chế phù hợp, giới thiệu địa điểm, kết nối đối tác và đồng hành theo lộ trình triển khai dự án.

Tại diễn đàn, TS. Andrew Staples - Giám đốc Biên tập Fortune châu Á cho biết, 72 doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Mức tăng trưởng này cao gấp 3 lần bình quân toàn khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư tổng mức tăng trưởng doanh thu của toàn bảng xếp hạng.

Những con số này cũng là cơ sở để mở rộng trao đổi về cơ hội kết nối doanh nghiệp quốc tế với nhà cung ứng nội địa, trường đại học và cơ sở đào tạo kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực công nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực./.