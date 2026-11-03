TP Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỉ USD vốn FDI

Logistics là một trong những lĩnh vực được TP Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ảnh minh họa).

Thông tin được công bố tại Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP Hồ Chí Minh năm 2026, tổ chức chiều 2/11 với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới”.

Theo số liệu được lãnh đạo thành phố công bố, trong 10 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Lũy kế đến thời điểm công bố, thành phố có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỉ USD.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, từ vị thế trung tâm kinh tế, quy mô thị trường đến không gian phát triển mới sau sắp xếp địa giới hành chính.

Việc mở rộng không gian phát triển giúp TP Hồ Chí Minh hội tụ các lĩnh vực tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu trên cùng một địa bàn, qua đó tăng khả năng liên kết chuỗi sản xuất, thương mại và logistics.

Thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian tới gồm hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh, đồng thời chú trọng các dự án có khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng.

Tại diễn đàn, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, cơ cấu dòng vốn đầu tư nước ngoài đang có xu hướng tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Riêng trong 9 tháng năm 2026, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh thu hút 1,23 tỉ USD vốn đầu tư cấp mới, với quy mô vốn bình quân hơn 300 triệu USD mỗi dự án.

Bên cạnh đó, trong 10 tháng năm 2026, các dự án đang hoạt động trên địa bàn thành phố đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỉ USD; ghi nhận hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước.

Theo định hướng được giới thiệu tại diễn đàn, TP Hồ Chí Minh đang triển khai các cơ chế ưu đãi đầu tư theo ba tầng, gồm chính sách ưu đãi chung của quốc gia, cơ chế dành cho nhà đầu tư chiến lược và các chính sách áp dụng tại những không gian thể chế đặc biệt.

Đại diện ITPC cho biết đơn vị sẽ tăng cường vai trò đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư, phối hợp các sở, ngành trong việc hướng dẫn thủ tục, giới thiệu địa điểm, kết nối đối tác và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Với kết quả thu hút FDI vượt kế hoạch năm, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đặt trọng tâm nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, ưu tiên các dự án dài hạn, có công nghệ hiện đại, năng lực quản trị và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế của thành phố.