TP Hồ Chí Minh thông qua 47 Nghị quyết, mở rộng cơ chế huy động vốn đầu tư hạ tầng

Hình ảnh tại kỳ họp thứ sáu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI (ảnh HĐND thành phố).

Ngày 30/10/2026, kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức bế mạc sau gần hai ngày làm việc. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua 47 Nghị quyết, tập trung vào quy hoạch, cơ chế phát triển đô thị, huy động nguồn lực tài chính và đầu tư các công trình trọng điểm.

Đáng chú ý, HĐND thành phố đã thông qua 17 Nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, tạo cơ sở triển khai các cơ chế, chính sách mới trong quản lý và phát triển đô thị.

Một trong những nội dung trọng tâm là mở rộng khả năng huy động nguồn lực tài chính thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công trình để đầu tư các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Cùng với đó, các nghị quyết hướng đến phát triển khu thương mại tự do, hạ tầng logistics, kinh tế biển và nâng cấp khu công nghệ cao; đồng thời triển khai chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội.

Trong lĩnh vực quy hoạch, kỳ họp xem xét Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa các không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.

Đây là cơ sở để thành phố tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và giải quyết những hạn chế về giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Đối với đầu tư công, HĐND thành phố đã thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên năm 2027, nhằm tập trung nguồn lực cho những dự án cấp thiết, có khả năng tạo tác động lan tỏa.

Đặc biệt, kỳ họp đã quyết định chủ trương đầu tư các dự án cải tạo, chỉnh trang rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng và kênh Hy Vọng, hướng đến khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước tại các khu dân cư.

Các dự án giao thông như mở rộng, nâng cấp đường Phan Anh - An Dương Vương và đường Tân Kỳ Tân Quý cũng được xác định trong nhóm công trình hạ tầng cần tập trung nguồn lực triển khai.

Bên cạnh các quyết sách về phát triển kinh tế và hạ tầng, HĐND thành phố thông qua những nội dung liên quan đến phát triển nông thôn mới, bảo tồn di sản văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện đời sống người dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh ý nghĩa của các quyết sách được thông qua đối với việc cụ thể hóa định hướng quy hoạch, hoàn thiện cơ chế phát triển và huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Việc thông qua các nghị quyết là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thành chương trình, dự án và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.