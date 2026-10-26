TP Hồ Chí Minh: Thỏa sức khám phá không gian công nghệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc chiều ngày 26/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khá đông người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm tại Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ tư năm 2026 (GRECO 2026).

Du khách nước ngoài tham quan Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2026 (GRECO 2026).

Theo ban tổ chức, GRECO 2026 quy tụ hơn 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trên diện tích khoảng 11.000 m², với quy mô tương đương 300 gian hàng. Trong đó, Tập đoàn AICAP phối hợp với AIBRAIN, AIROBO và Liên minh Phát triển công nghiệp Robot Trung Quốc triển khai Không gian trình diễn công nghệ robot rộng 600 m². Khu vực này quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu Trung Quốc về robot, trí tuệ nhân tạo.

Những chú robot trình diễn nhiều hoạt động khiến người dân khá tò mò và thích thú.

Các đơn vị này đã giới thiệu robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, robot bốn chân cùng các dòng robot giao nhận, vệ sinh. Khách tham quan có thể tương tác bằng giọng nói, thử sức đánh cờ với robot và thưởng thức cà phê do robot pha chế.

Robot phục vụ hoạt động trải nghiệm tại GRECO 2026.

Những màn trình diễn giúp người xem tìm hiểu cách robot hỗ trợ con người trong công việc và sinh hoạt. Người dân cũng có thể tiếp cận trực tiếp các ứng dụng để hiểu thêm về khả năng sử dụng công nghệ trong đời sống.

Ban tổ chức còn bố trí bốn phân khu chính để khách tham quan lựa chọn nội dung quan tâm. Theo đó, các doanh nghiệp tại khu sản phẩm công nghệ cao giới thiệu trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, kinh tế tầm thấp, tự động hóa, robot, in 3D và vật liệu mới.

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công nghệ số tại GRECO 2026.

Trong khi đó, các đơn vị tại khu đô thị xanh lại mang đến những giải pháp về giao thông, năng lượng, môi trường và đô thị thông minh. Doanh nghiệp tại khu sản phẩm xanh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn.

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ số và công nghệ xanh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khu vực các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị khởi nghiệp cũng giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng chế. Hoạt động này tạo cơ hội để các đơn vị tìm kiếm đối tác, đưa công nghệ vào sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra, người dân và du khách cũng có cơ hội tìm hiểu sản phẩm, công nghệ và tham gia các hoạt động về tiêu dùng bền vững, giảm phát thải, phân loại rác tại nguồn.

Tất cả các nội dung trải nghiệm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ mang đến những việc làm gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày nhưng được robot thực hiện nên khá thu hút khách tham quan

Người dân trải nghiệm tương tác với robot, khám phá những ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Trong không gian này, các đơn vị có những sản phẩm công nghệ hàng đầu Việt Nam như: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Viettel, PV GAS, Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh xác định tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng phát triển. Thành phố mong muốn GRECO 2026 trở thành không gian kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và người dân, đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham quan không gian tại GRECO vào tối 26/10.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng các doanh nghiệp tận dụng chương trình để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp cần gắn đổi mới công nghệ với sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao năng suất. Các viện nghiên cứu, trường đại học cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Thành phố mong muốn người dân trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu công nghệ và lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường. Mỗi thay đổi trong thói quen tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng và phân loại rác đều góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Mặt khác, Thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe nhu cầu, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối nguồn lực.

Ông cũng đề nghị các đơn vị tổ chức theo dõi kết quả giao thương, thúc đẩy những kết nối tại GRECO trở thành dự án hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Người dân thoả sức trải nghiệm điều khiển robot khi tham quan.

Ngoài không gian trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức năm chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương. Các chương trình tập trung vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và hợp tác chuỗi cung ứng.

Ban tổ chức còn bố trí các chương trình văn hóa, nghệ thuật và thời trang Việt Nam. Chuỗi hoạt động giúp người dân tiếp cận công nghệ, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các đơn vị giới thiệu giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị xanh.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 29/10, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan. Đây cũng là hoạt động chính trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.