TP Hồ Chí Minh thiếu hơn 8.000 giáo viên

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho biết, sau khi sáp nhập từ ngày 1/7/2025, thành phố có quy mô giáo dục lớn. Quá trình đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cơ học tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới tạo áp lực lớn về trường lớp và đội ngũ giáo viên. Trong khi đó, quỹ đất dành cho giáo dục ngày càng hạn hẹp, chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao, gây khó khăn cho việc đầu tư xây dựng trường học. Thành phố đã sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 32,08%.

Trong năm học 2025 - 2026, thành phố tổ chức tuyển dụng với 4.596 người trúng tuyển. Tuy nhiên, toàn thành phố vẫn còn thiếu khoảng 8.185 giáo viên so với định mức, trong đó khối công lập thiếu 1.416 giáo viên; tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc vẫn còn do áp lực công việc và điều kiện sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trao đổi, tham khảo những mô hình, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

Về đầu tư xây dựng trường học, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kịp thời bổ sung phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027, Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” được triển khai với tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”. Tính đến ngày 5/9/2026, thành phố đã đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới. Từ đây đến ngày 31/12/2026, thành phố sẽ đưa thêm vào sử dụng 301 phòng học mới. Tuy nhiên, toàn thành phố mới đạt 280/300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Có 78/168 phường, xã, đặc khu chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Để giải quyết được bài toán thiếu trường lớp, cùng với việc đầu tư xây dựng mới, tính đến ngày 31/8/2026, thành phố đã chuyển đổi 3 trụ sở thành trường học.

Về việc đổi mới chương trình giáo dục, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần có sự ổn định trong quản lý và tổ chức thực hiện. Giáo dục phổ thông có vai trò nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, do đó cần có sự ổn định về pháp lý trong một chu kỳ đủ dài. Việc liên tục thay đổi thông tư, quy định, tổ chức bộ máy cũng như chương trình và phương thức thi cử khiến các trường, giáo viên phải thường xuyên điều chỉnh, ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động chuyên môn của đội ngũ.

Về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát kiến nghị cần có sự ổn định trong quản lý và tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Phát kiến nghị cần bảo đảm sự ổn định về mặt pháp lý đối với giáo dục phổ thông trong ít nhất 5 năm cho một chu kỳ. Nếu các quy định thay đổi liên tục trong thời gian ngắn, giáo viên sẽ phải dành nhiều thời gian để thích ứng, ứng phó với những điều chỉnh mới, thay vì tập trung cho nhiệm vụ dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung nguồn lực và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua rà soát thực tiễn sau sắp xếp, ngành GD&ĐT thành phố đang tập trung giải quyết hai vấn đề trọng tâm là cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên.

Về cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm học 2027 - 2028 cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, hạn chế tình trạng thiếu trường, thiếu lớp và nâng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, đặc biệt ở cấp trung học cơ sở trở lên, đạt 80% theo yêu cầu.

Về đội ngũ giáo viên, thành phố cơ bản đã chủ động điều tiết, bố trí nhân lực sau sắp xếp, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Đối với các môn học đặc thù như mỹ thuật, âm nhạc, thành phố triển khai Đề án sân khấu học đường, huy động văn nghệ sĩ tham gia biểu diễn, giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ giáo dục nghệ thuật cho học sinh. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng để xây dựng nguồn tư liệu phục vụ giảng dạy lâu dài.

Liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, thành phố đang nghiên cứu, triển khai thí điểm, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát, đánh giá nhằm bảo đảm học sinh được tiếp cận công nghệ mới nhưng việc ứng dụng phải phục vụ thiết thực cho học tập, phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng quản lý.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, hoàn thiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để ngành GD&ĐT triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục sau sắp xếp bộ máy; trong đó, làm rõ việc phân cấp, phân quyền, bố trí cán bộ quản lý và những bất cập phát sinh tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, cần lấy ý kiến đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý để đánh giá tính phù hợp của chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa; quan tâm các vấn đề về đạo đức, tâm lý học sinh, bạo lực học đường, áp lực của giáo viên và khó khăn trong hoạt động nhà trường sau sáp nhập. Đối với tài sản công dôi dư, cần nghiên cứu phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.