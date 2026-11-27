Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung, tăng cường quản lý và khai thác dữ liệu

Theo Quy định ban hành kèm Quyết định, Kho dữ liệu dùng chung Thành phố là nền tảng dữ liệu tập trung, có chức năng tích hợp, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu. Nền tảng này phục vụ công tác quản trị, điều hành, giám sát, dự báo, hoạch định chính sách và triển khai dịch vụ công.

TP Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế thí điểm hợp tác khai thác, phát triển sản phẩm dữ liệu công - tư.

Dữ liệu trong Kho dữ liệu dùng chung được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất, quản lý tập trung nhưng phân cấp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Dữ liệu được chia sẻ từ Kho dữ liệu dùng chung Thành phố hoặc thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). Sau khi được xác thực, dữ liệu có thể được sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động công vụ.

Theo Quy định, dữ liệu được quản lý, khai thác để phục vụ giám sát, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Trong đó, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố (IOC) được xác định là nền tảng điều hành số tập trung, khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu dùng chung để phục vụ giám sát, phân tích, cảnh báo, đánh giá và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bản sao số đô thị (Digital Twin) tích hợp dữ liệu thực tế, dữ liệu không gian và dữ liệu thời gian thực để tái hiện hoạt động của đô thị. Công cụ này hỗ trợ dự báo, quy hoạch, đánh giá tác động của các dự án đầu tư, quản lý hạ tầng kỹ thuật, giao thông, môi trường và đưa ra quyết định trong quản trị đô thị.

Các hệ thống thông tin được định hướng khai thác dữ liệu từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Kho dữ liệu dùng chung và các nền tảng số có kết nối để tự động điền thông tin, kiểm tra, đối chiếu kết quả.

Thí điểm phát triển sản phẩm dữ liệu công - tư

Quy định cũng thiết lập cơ chế thí điểm hợp tác khai thác dữ liệu và phát triển sản phẩm dữ liệu công - tư giữa cơ quan nhà nước được giao quản lý dữ liệu với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức đủ điều kiện. Việc hợp tác được thực hiện trên cơ sở hợp đồng khai thác dữ liệu và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Các hình thức hợp tác gồm doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở, cung cấp quyền truy cập có kiểm soát với dữ liệu được phép khai thác để phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình dự báo, mô hình AI, bản sao số đô thị và các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ thành phố.

Ngoài ra, thành phố có thể đặt hàng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện chuẩn hóa, làm giàu, phân tích, mô hình hóa và phát triển các sản phẩm dữ liệu phục vụ quản trị đô thị.

Bên cạnh đó, Quy định đề cập tới việc triển khai Sàn dữ liệu TP Hồ Chí Minh và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với dữ liệu.

Quy định cũng làm rõ dữ liệu sử dụng trong hợp tác, thử nghiệm phải là dữ liệu hợp pháp, được phép khai thác; không sử dụng dữ liệu thuộc bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân chưa đáp ứng điều kiện xử lý, dữ liệu hạn chế tiếp cận, bí mật kinh doanh hoặc dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Việc chia sẻ dữ liệu công - tư không được sử dụng để chuyển giao quyền quản lý dữ liệu gốc, hợp thức hóa việc cung cấp dữ liệu trái phép, độc quyền hóa nguồn dữ liệu công hoặc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng.