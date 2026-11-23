Ngày 23/11, trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) công bố 7 thành viên tiếp theo, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên VIFC-HCMC

Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên VIFC-HCMC cho đại diện các doanh nghiệp.

Theo thông tin từ VIFC-HCMC, 7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027 - 2030 đạt 5 tỷ USD.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Như vậy, qua hai đợt công bố, Trung tâm đã có 17 thành viên, với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư được công bố khoảng 7,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, việc bổ sung thành viên lần này không chỉ mở rộng quy mô mà còn từng bước hoàn thiện những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính, từ huy động vốn, kết nối đầu tư đến phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa, tư vấn và công nghệ tài chính.

Trong số 7 thành viên mới, có 3 tổ chức tập trung huy động, kết nối nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư chiến lược; 2 doanh nghiệp định hướng phát triển sàn giao dịch hàng hóa và 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, giải pháp công nghệ.

Ở lĩnh vực năng lượng xanh, Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, doanh nghiệp do Dragon Capital sở hữu, định hướng huy động nguồn lực đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp dự kiến nâng vốn điều lệ lên 55 triệu USD vào năm 2027, đồng thời tiếp tục huy động vốn trong những năm tiếp theo.

Mekong Capital VIFC Limited hướng đến kết nối dòng vốn đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường. Mekong Capital cũng đặt mục tiêu huy động nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án tại Việt Nam.

Lễ công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Trong khi đó, Charming Land Vietnam, thành viên của CMIA Capital Partners có trụ sở tại Singapore, định hướng thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị, công nghiệp tích hợp, với danh mục dự án dự kiến có tổng mức đầu tư lên đến 2,1 tỷ USD.

Sự tham gia của những tổ chức này được kỳ vọng góp phần kết nối thị trường tài chính với các lĩnh vực sản xuất, năng lượng, nông nghiệp và phát triển hạ tầng, tạo thêm kênh huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, VIFC-HCMC tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông qua sự tham gia của các doanh nghiệp định hướng phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Trong đó, IFC Vietnam International Commodity Exchange có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, đặt mục tiêu xây dựng, vận hành sở giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch, an toàn, có khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange cũng định hướng phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa, với kế hoạch tăng vốn nhằm đáp ứng điều kiện đề nghị cấp phép thành lập sở giao dịch tại VIFC-HCMC.

Việc hình thành những nền tảng giao dịch này được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, hỗ trợ kết nối hoạt động thương mại hàng hóa với các dịch vụ tài chính, từng bước mở rộng khả năng tham gia thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Ở lĩnh vực tư vấn đầu tư, 3V Advisors International thuộc hệ sinh thái 3V Partners tham gia với định hướng hỗ trợ huy động vốn, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh. Quỹ Vietnam Go Global Fund I do 3V Partners quản lý đặt mục tiêu đạt quy mô 300 triệu USD.

Đáng chú ý, Corvia Technology, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, được định vị là cầu nối giữa hoạt động ngân hàng và công nghệ, cung cấp giải pháp tài chính số, an ninh mạng, định danh khách hàng, phòng, chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro.

Những giải pháp này có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hạ tầng vận hành an toàn, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Việc tiếp tục thu hút thành viên thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy định hướng phát triển VIFC-HCMC theo mô hình hệ sinh thái tài chính đa dạng, kết nối hoạt động huy động vốn với đầu tư, giao dịch hàng hóa và công nghệ.

Từ nền tảng này, VIFC-HCMC được kỳ vọng từng bước phát huy vai trò thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược, đóng góp vào mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính có sức cạnh tranh trong khu vực.