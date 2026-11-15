TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững

Thương mại điện tử phát triển nhanh, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những mô hình kinh doanh mới cũng đặt ra không ít khó khăn trong thực hiện quy định pháp luật, nghĩa vụ tài chính và thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc ITPC Lê Anh Hoàng phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố lần thứ 282

Nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố lần thứ 282, chuyên đề thương mại điện tử, với gần 300 đại biểu tham dự.

Phó Giám đốc ITPC Lê Anh Hoàng cho biết, thành phố kiên trì mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo Phó Giám đốc ITPC Lê Anh Hoàng, thương mại điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, quá trình vận hành đặt ra nhiều vấn đề cần được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, nhất là việc thực thi quy định pháp luật, nghĩa vụ tài chính và thích ứng với mô hình kinh doanh mới.

Những vướng mắc được doanh nghiệp quan tâm tập trung vào bán hàng qua mạng xã hội, phát trực tiếp để bán hàng, tiếp thị liên kết, đăng ký khuyến mại trực tuyến, nghĩa vụ thuế và thời điểm lập hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó là trách nhiệm xác thực người bán trên sàn thương mại điện tử, xử lý tranh chấp, phòng, chống hàng giả, minh bạch nguồn gốc hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương cùng cơ quan chức năng trao đổi, hướng dẫn những nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc kê khai, nộp thuế, trách nhiệm của nền tảng trung gian và thủ tục khuyến mại trực tuyến. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan có trách nhiệm xem xét.

Phó Giám đốc ITPC Lê Anh Hoàng nhấn mạnh, hoạt động đối thoại không chỉ nhằm giải đáp khó khăn trước mắt mà còn tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn, góp phần tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh trên nền tảng số

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền TP. Hồ Chí Minh, ITPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là duy trì kết nối, tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Qua 281 kỳ đối thoại trước đó, hệ thống đã hình thành kênh trao đổi giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp, góp phần phản ánh bất cập trong thực thi chính sách, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Giám đốc ITPC Lê Anh Hoàng khẳng định, Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc tổ chức hội nghị mà còn phải trở thành đầu mối tin cậy để doanh nghiệp phản ánh những vấn đề phát sinh.

Trên cơ sở tiếp nhận kiến nghị, ITPC sẽ phối hợp với sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét những vấn đề cần hoàn thiện về cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đối thoại trực tiếp, ITPC duy trì hệ thống tiếp nhận kiến nghị trực tuyến, giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn thuận tiện hơn. Sau hội nghị lần thứ 282, Trung tâm phối hợp với Sở Công Thương khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tiếp tục theo dõi kết quả xử lý kiến nghị.

Song song với tháo gỡ khó khăn, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030 theo hướng xanh, bền vững, mở rộng giao dịch xuyên biên giới và nâng cao hiệu quả logistics.

Thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh doanh đa kênh, giảm phụ thuộc vào một nền tảng phân phối, mở rộng khả năng tiêu thụ sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa rà soát yêu cầu pháp lý liên quan đến thương mại điện tử, quảng cáo, qua đó hạn chế rủi ro khi kinh doanh trực tuyến.

Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố”, ITPC tiếp tục phát huy vai trò kết nối chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực thi chính sách, tạo nền tảng để thương mại điện tử phát triển ổn định, bền vững.