Từ ngày 01/01/2028, người nộp thuế tại Luxembourg sẽ áp dụng chung một biểu thuế thu nhập cá nhân duy nhất thay cho hệ thống ba nhóm thuế hiện nay, theo luật cải cách (số 8676) đã được Quốc hội nước này thông qua vào cuối tháng 10/2026. Cải cách này chuyển sang cơ chế tính thuế độc lập cho từng cá nhân, bảo đảm mức thuế không còn bị chi phối bởi tình trạng hôn nhân hay hoàn cảnh gia đình.