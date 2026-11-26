TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ 'điểm nghẽn' quy hoạch, đấu giá đất và an sinh xã hội
Chiều 25/11, Tổ đại biểu số 9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri phường Gia Định và kết nối trực tuyến với cử tri các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông, lắng nghe những kiến nghị từ thực tiễn đời sống.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tp-ho-chi-minh-thao-go-diem-nghen-quy-hoach-dau-gia-dat-va-an-sinh-xa-hoi-10444920.html