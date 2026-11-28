Đồng bộ hạ tầng, kết nối dữ liệu trong hệ thống chính trị

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phú Thịnh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40-KH/BCĐTP về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, TP. Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và nền tảng số dùng chung, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trả lời phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phú Thịnh cho biết, thành phố đã hoàn thành trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng, hội nghị truyền hình trực tuyến và thiết bị bảo đảm an toàn thông tin tại 434 đầu mối cơ quan, đơn vị; hoàn thành cấp, chuyển giao hơn 37.600 chữ ký số cho các sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu.

Hiện thành phố đang duy trì vận hành 13 nền tảng, hệ thống số trọng yếu phục vụ hoạt động của bộ máy chính quyền, trong đó có hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản và điều hành, bản đồ số, cổng dữ liệu, nền tảng số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử.

Đáng chú ý, nền tảng điều hành thông minh cấp thành phố đã được đưa vào vận hành, tích hợp dữ liệu trên 14 lĩnh vực trọng yếu. Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp xã cũng được triển khai tại toàn bộ 168 xã, phường, đặc khu, với các bảng điều khiển dữ liệu theo dõi 10 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, Trung tâm Chuyển đổi số đã phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Công an thành phố và các sở, ngành từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung, kết nối bốn khối cơ quan gồm Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Đến nay, Trung tâm đã cung cấp 223 chỉ tiêu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Riêng cấp xã đã đồng bộ dữ liệu về diện tích, dân số, số hộ, thu, chi ngân sách và thông tin khám sức khỏe định kỳ, sổ sức khỏe điện tử.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, việc khai thác dữ liệu và nền tảng số dùng chung đang từng bước thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, chuyển từ xử lý công việc phân tán, tổng hợp báo cáo thủ công sang quản lý, điều hành trên môi trường số.

Tuy nhiên, tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, phải nhập liệu nhiều lần vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan chuẩn hóa dữ liệu, xác định trách nhiệm quản lý, mở rộng kết nối tự động, hướng đến thực hiện nguyên tắc dữ liệu đã có thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp hoặc cơ quan cấp dưới cung cấp lại.

Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền số

TP. Hồ Chí Minh mở rộng tiện ích số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng đến xây dựng chính quyền số lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Song song với đổi mới phương thức vận hành bộ máy chính quyền, TP. Hồ Chí Minh chú trọng mở rộng các tiện ích số phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân.

Ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh đến nay đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt tải, gần 1,7 triệu lượt đăng nhập qua hệ thống định danh điện tử VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác.

Ngoài thông tin quy hoạch, xây dựng, giáo dục, kết quả học tập, ứng dụng đã tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử, thông tin về dự án, điều kiện và thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội.

Trung tâm Chuyển đổi số cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố triển khai tiện ích Công đoàn số, giúp đoàn viên, người lao động tiếp cận thông tin về các chương trình, nguồn quỹ hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực hành chính công, từ ngày 27/11 đến 11/12/2026, Trung tâm dự kiến tổ chức khảo sát trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng Công dân số. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các cơ quan liên quan nghiên cứu, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Phát huy kết quả của kế hoạch hành động 100 ngày, thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện hạ tầng dữ liệu; ứng dụng công nghệ chiến lược, phát triển kinh tế dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, thành phố sẽ đẩy mạnh thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng chung, từng bước xây dựng bản sao số đô thị phục vụ quản lý giao thông, ngập lụt, môi trường; hoàn thiện đề án xây dựng sàn giao dịch dữ liệu, đồng thời mở rộng danh mục dữ liệu mở phục vụ đổi mới sáng tạo.

Cùng với đào tạo chuyên sâu về phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, thành phố tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân khai thác tiện ích và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng.

Những kết quả bước đầu trong tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, hướng đến xây dựng chính quyền số hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.