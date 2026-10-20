TP. Hồ Chí Minh: Thành lập, thúc đẩy chuyển đổi số tại các Trung tâm Học tập cộng đồng

Cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng phường An Bình nay là phường Dĩ An. Ảnh: Quang Phương.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10019/UBND-VX về rà soát kiện toàn, thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu giữ vai trò then chốt trong việc triển khai thực hiện trực tiếp tại cơ sở. Cụ thể: Đối với các địa phương đã thành lập Trung tâm HTCĐ phải tập trung kiện toàn lại tổ chức bộ máy, nhân sự và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Đặc biệt, các trung tâm này phải bảo đảm bố trí đầu mối nhân sự phụ trách việc kết nối, khai thác học liệu số. Đối với các địa phương chưa thành lập phải khẩn trương hoàn thành việc thành lập ngay trong tháng 10/2026 để sớm đưa vào hoạt động ổn định.

Song song với việc kiện toàn bộ máy, việc chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng công nghệ hóa là yêu cầu bắt buộc. Thành phố chỉ đạo các Trung tâm HTCĐ từng bước nghiên cứu nâng cấp hoạt động theo mô hình trung tâm học tập số, bảo đảm mọi người dân đều có khả năng tiếp cận, khai thác kho học liệu số, bài giảng số, video bài giảng, tài liệu số và các khóa học trực tuyến.

Lớp tin học cho người lớn tuổi tại Trung tâm HTCĐ xã Hiệp Phước

Để tối ưu hóa nguồn lực thông tin, các địa phương được yêu cầu chủ động kết nối và khai thác triệt để nguồn học liệu dùng chung từ nhiều nguồn chính thống. Trong đó bao gồm nguồn tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách tại địa chỉ hoctapcongdong.hcm.edu.vn, và nguồn dữ liệu do Bộ Công an quản lý tại địa chỉ binhdanhocvuso.gov.vn…

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn và vận hành các trung tâm; quản lý, chuẩn hóa và chia sẻ kho học liệu dùng chung, đồng thời liên tục theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát nhu cầu kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất để lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách chi sự nghiệp GD-ĐT hàng năm.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp phối hợp cung cấp, chia sẻ các khóa học nghề ngắn hạn, học liệu điện tử, bài giảng số và tài liệu phù hợp để bổ sung kho học liệu dùng chung, phục vụ nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.