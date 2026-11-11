TP Hồ Chí Minh thành lập Đội liên ngành chống vi phạm trong hoạt động in, sản xuất hàng giả

Theo Quyết định, Đội liên ngành gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, làm Đội trưởng. Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức Phó Đội trưởng Thường trực.

Ba Phó Đội trưởng gồm bà Lâm Thị Xuân Hương, Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản; bà Lý Thị Hồng Loan, Phó Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế (cùng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao); Trung tá Trương Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội An ninh Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hồ Chí Minh.

Các thành viên còn lại là đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Thuế TP Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương và các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao. Sở Văn hóa và Thể thao được giao làm cơ quan thường trực của Đội liên ngành.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra nguồn gốc sản phẩm.

Đội liên ngành có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo chương trình, kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất. Qua kiểm tra, Đội trực tiếp xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Đội có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác phối hợp kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra cho năm tiếp theo.

Đội liên ngành thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả hoạt động với UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn liên ngành Trung ương. Đội trưởng có trách nhiệm ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Kinh phí hoạt động của Đội được bố trí từ ngân sách thành phố cấp hằng năm cho Sở Văn hóa và Thể thao. Sở có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.