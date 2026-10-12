TP Hồ Chí Minh: Tất cả đã sẵn sàng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ
Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; rà soát các khâu chuẩn bị, bảo đảm buổi lễ chính thức diễn ra trang trọng, chu đáo vào sáng 14/10.
Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng rà soát trình tự nghi thức, đội hình tham gia và phương án phối hợp, bảo đảm các khâu được triển khai thống nhất, đúng kế hoạch. Các nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ được thực hiện, kiểm tra kỹ lưỡng về trình tự và thời gian.
Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra lúc 19h ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
Sáng 14/10, Lễ viếng, Lễ truy điệu sẽ được tổ chức trước khi 731 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trân trọng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có mặt dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm hoa trắng thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là nghĩa cử tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Hãy cùng dành cho các Anh hùng liệt sĩ sự đón tiếp trang nghiêm, nghĩa tình và ấm áp nhất, để hành trình trở về của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của đồng bào Thành phố mang tên Bác.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tp-ho-chi-minh-tat-ca-da-san-sang-cho-le-truy-dieu-an-tang-731-hai-cot-liet-si-post824654.html