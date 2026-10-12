TP Hồ Chí Minh: Tất cả đã sẵn sàng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng rà soát trình tự nghi thức, đội hình tham gia và phương án phối hợp, bảo đảm các khâu được triển khai thống nhất, đúng kế hoạch. Các nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm Liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ được thực hiện, kiểm tra kỹ lưỡng về trình tự và thời gian.

Buổi tổng duyệt có sự tham dự, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban chỉ đạo 515 Thành phố cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra lúc 19h ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Ba lô cùng hoa trắng đặt ở dãy ghế đặc biệt tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Sáng 14/10, Lễ viếng, Lễ truy điệu sẽ được tổ chức trước khi 731 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trân trọng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có mặt dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm hoa trắng thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là nghĩa cử tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Các chiến sĩ chuẩn bị đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Hãy cùng dành cho các Anh hùng liệt sĩ sự đón tiếp trang nghiêm, nghĩa tình và ấm áp nhất, để hành trình trở về của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của đồng bào Thành phố mang tên Bác.

Lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.