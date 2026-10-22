TP. Hồ Chí Minh tập trung xóa 15 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026–2027

Các phương tiện xếp hàng dài trên đường Lương Định Của. Ảnh tư liệu: Tiến Lực - TTXVN

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trong số 15 điểm ùn tắc dự kiến xử lý giai đoạn 2026–2027, năm 2026 tập trung vào các vị trí như nút giao thông An Phú, ngã tư Tây Hòa, giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50 và Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám. Năm 2027, Thành phố dự kiến xử lý các điểm còn lại trong nhóm này, gồm khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm, nút giao Mỹ Thủy cùng một số giao lộ tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Hiện Thành phố đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ những công trình chuyển tiếp trọng điểm nhằm sớm đưa vào khai thác. Các dự án tiêu biểu gồm nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, mở rộng Quốc lộ 50, xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, các dự án thành phần cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài và đường Vành đai 2. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, cấp bách đang được chuẩn bị khởi công, như cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cùng các tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Sở Xây dựng cho biết, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: năng lực điều hành, quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế; việc nhận diện và xử lý vướng mắc chưa kịp thời, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chưa cụ thể. Nguồn cung vật liệu cát, đá có thời điểm gặp khó khăn do nhiều dự án trọng điểm triển khai đồng loạt. Ngoài ra, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu và chất lượng hồ sơ tư vấn của một số dự án cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành tham mưu ban hành danh mục dự án lớn, quan trọng, cấp bách để tập trung theo dõi, chỉ đạo; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai. Các chủ đầu tư được yêu cầu tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; lập tiến độ chi tiết, tăng cường giám sát thi công và xử lý các nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu kém, chậm tiến độ. Công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo cũng được định hướng ứng dụng trong quản lý, giám sát chất lượng và tiến độ công trình.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, sau điều chỉnh địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Đến tháng 6/2026, Thành phố quản lý hơn 12,77 triệu phương tiện giao thông, gồm khoảng 1,22 triệu ô tô và 11,55 triệu mô tô. Sự gia tăng phương tiện cá nhân trong khi năng lực mạng lưới đường bộ còn hạn chế tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông, nhất là tại các cửa ngõ và khu vực có lưu lượng phương tiện cao.

Bên cạnh đó, hệ thống đường vành đai chưa hoàn chỉnh; Vành đai 2 còn 13,75 km chưa khép kín, trong khi các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc liên vùng đang trong quá trình thi công hoặc chuẩn bị đầu tư. Hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn chưa hình thành mạng lưới kết nối rộng khắp. Tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng hiện mới đạt khoảng 7,23%, khiến phương tiện cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu đi lại.

Trước thực tế này, TP. Hồ Chí Minh định hướng ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông có tính kết nối liên vùng, các cửa ngõ và trục kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, trung tâm logistics; đồng thời phát triển mạng lưới đường sắt đô thị gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Việc khai thác lợi thế đường thủy và phát triển logistics đa phương thức cũng được xác định là giải pháp quan trọng.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh định hướng chuyển từ đầu tư từng công trình riêng lẻ sang phát triển hệ thống giao thông tích hợp, trong đó các phương thức vận tải hỗ trợ và kết nối với nhau. Cùng với đầu tư hạ tầng, Thành phố hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số trong tổ chức giao thông, quản lý hạ tầng và phát triển giao thông thông minh. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần xử lý các điểm nguy cơ ùn tắc hiện hữu, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và hạn chế phát sinh điểm ùn tắc mới trong quá trình đô thị hóa.