TP. Hồ Chí Minh: Tập trung toàn lực thực hiện các giải pháp trọng tâm để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 18/9, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 8696/UBND-TH về tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Đạt mức tăng cao nhất 10 năm qua

Một dự án bất động sản đang được triển khai thi công tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quang Phương

Theo UBND thành phố, trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phục hồi tích cực trên hầu hết các lĩnh vực chủ yếu, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,55% (mức tăng cao nhất trong 10 năm qua), ước 9 tháng đạt từ 8,5% - 9,0%; thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 624.757 tỷ đồng (đạt 77,6% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ); giải ngân đầu tư công đạt 85.141 tỷ đồng (đạt 57,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn 13,6% so với cùng kỳ); thu hút vốn FDI đạt 10,06 tỷ USD (tăng 167%). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự báo cả năm (8,75% - 9,5%) hiện vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND thành phố (10,2%).

Nhằm quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên (nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải đạt tối thiểu 11,70%; trong đó Quý III đạt 11,07% và Quý IV đạt 12,30%), Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc phân công nhân sự chuyên trách thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, đề án, nhiệm vụ được giao chủ trì; tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của từng dự án; tích cực triển khai thi đua cao điểm “150 ngày đêm” quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, cắt giảm, rút gọn tối đa các quy trình, thủ tục nội bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi thông nguồn lực, kích hoạt dòng vốn đầu tư toàn xã hội từ người dân, doanh nghiệp…

Tập trung toàn lực để hoàn thành từng chỉ tiêu cụ thể

Tàu container quốc tế đang bốc dỡ container tại khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Quang Phương

Chủ tịch UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Cụ thể: Sở Tài chính được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó đôn đốc thu ngân sách 4 tháng cuối năm đạt 375.243 tỷ đồng, bình quân 93.810 tỷ đồng/tháng, phấn đấu đưa tổng thu ngân sách cả năm vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu 86.590 tỷ đồng tiền đất trong 4 tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chương trình làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp lớn, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân thực tế 171.727 tỷ đồng vốn FDI và các dự án trọng điểm trong 4 tháng cuối năm. Tập trung tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số dự án FDI công nghệ cao quy mô lớn như Data Center Tân Phú Trung, dự án TikTok…

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp, Sở Công Thương đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng cuối năm tăng từ 16% - 18%. Thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu, với mục tiêu quý III tăng 16,8% và quý IV tăng 19,3%.

Thi công bờ kè tại một đoạn kênh trên địa bàn phường Chánh Hưng. Ảnh: Quang Phương

Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung các giải pháp hỗ trợ 4 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chậm gồm dệt may, da giày, điện tử và sản xuất xe có động cơ; tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất và tìm kiếm đơn hàng mới.

Xây dựng và bất động sản tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành xây dựng quý III đạt 15,25% và quý IV đạt 16,68%; thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng từ 11% - 15% và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội.

Cùng với đó, rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu cấp phép xây dựng nhà ở dân cư trên địa bàn 168 xã, phường, đặc khu, qua đó phản ánh chính xác nguồn vốn đầu tư xã hội và thúc đẩy giải ngân bổ sung khoảng 13.085 - 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ khu vực dân cư.

TP. Hồ Chí Minh giao các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để cùng hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong ảnh, người nông dân trồng hoa trên địa bàn xã Kim Long. Ảnh: Quang Phương

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thành phố phấn đấu khu vực nông, lâm, thủy sản 6 tháng cuối năm tăng trưởng 3,4%; trong đó nông nghiệp tăng 2,5%, thủy sản tăng 3,3% và sản lượng thịt heo xuất chuồng quý IV tăng 6,8%. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu giá các khu đất theo kế hoạch và trình ban hành quyết định giá đất cụ thể cho toàn bộ 192 dự án đã thống kê trong năm 2026.

Về khoa học, công nghệ và kinh tế số, Thành phố đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP, chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2% - 3% GRDP; đồng thời thúc đẩy ngành dịch vụ khoa học và công nghệ tăng trưởng 11,09% trong quý III và 12,54% trong quý IV.

Đối với du lịch, Thành phố triển khai các chương trình kích cầu trong mùa cao điểm cuối năm, phấn đấu đón 340.000 - 350.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng. Phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu du lịch tăng 24,3% trong quý III và 33,2% trong quý IV, hướng tới tổng doanh thu cả năm vượt 330.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực II chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả gói tín dụng năm 2026 với quy mô trên 591.733 tỷ đồng; phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm đạt 16% - 18%, ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng của Thành phố.