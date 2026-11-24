Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được thi công

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP năm 2026 đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng thực tiễn. Các đơn vị cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo tăng trưởng, đồng thời cập nhật đầy đủ minh chứng để số liệu cuối năm có tính thuyết phục cao. Thống kê thành phố được giao chủ động tổng hợp, báo cáo và đề xuất xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị chậm trễ hoặc thực hiện không đúng yêu cầu.

Về đầu tư công, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026; bảo đảm chất lượng giải ngân, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế hoàn thành phải đạt từ 70% trở lên, giá trị tạm ứng tối đa tỷ lệ 30%.

Trường Tiểu học Hồ Thị Tư trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm nay. Ảnh: Quang Phương

Chủ tịch UBND thành phố giao các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực, các Ban Quản lý dự án cùng chính quyền địa phương duy trì giao ban hằng tuần nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án còn tồn đọng.

Đối với thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở: Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các chương trình đã có lịch trình nhằm tạo nguồn thu thực chất; yêu cầu 168 xã, phường, đặc khu chủ động tổ chức các sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch phù hợp với nguồn lực thực tế của từng địa bàn. Các hoạt động này phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “ít nhưng chất lượng”, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo và kiên quyết tránh tình trạng làm hình thức, dàn trải gây lãng phí, kém hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo: Đối với các dự án kêu gọi đầu tư và dự án BT đã có chủ trương, đang trong giai đoạn đàm phán, các sở, ngành phải hoàn tất thủ tục và tổ chức ký kết hợp đồng ngay trong tháng 12/2026. Sau khi ký kết, yêu cầu các nhà đầu tư thu xếp dòng vốn, đẩy nhanh thủ tục và triển khai; siết chặt tiến độ sau cam kết.

Tuyến đường 991B (khu vực TP. Phú Mỹ cũ) chạy ngang Dự án Khu thương mại tự do đang trong giai đoạn hoàn thành. Ảnh: Quang Phương

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố còn chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến triển khai Luật Phát triển đô thị, cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Cụ thể: Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để áp dụng ngay khoảng 40 đến 50 nghị quyết, chính sách mới cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị sẽ được HĐND thành phố thông qua trong tháng 12/2026, không để lỡ cơ hội của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Yêu cầu các sở, ngành rà soát ngay các nội dung có thể cắt giảm TTHC trên tinh thần không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng thủ tục mà phải rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, đổi mới cách phối hợp để giải quyết công việc nhanh nhất. Riêng đối với các dự án trọng điểm hoặc dự án áp dụng cơ chế đặc thù phải vận hành quy trình xử lý hồ sơ tương xứng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.