TP. Hồ Chí Minh: Tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Quang cảnh phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: VP UBND TP. HCM

Chiều 5/11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Thành phố phải tập trung xử lý những vấn đề then chốt, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ tác động trực tiếp đến tăng trưởng, thu ngân sách, an sinh xã hội và hoàn thiện thể chế.

Kinh tế thành phố trong 10 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, dù tình hình thế giới còn nhiều biến động, áp lực giá cả hiện hữu.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 13,8% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong những tháng từ đầu năm. Hoạt động sản xuất có dấu hiệu tăng tốc khi bước vào quý IV, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 14,7% so với cùng kỳ, phản ánh sức cầu nội địa duy trì khá, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi chậm hơn cả nước, trong khi khu vực doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thị trường, chi phí vốn và khả năng mở rộng sản xuất. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với đầu tư công, tính đến ngày 31/10, thành phố giải ngân 118.277 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch năm. Mặc dù tiến độ đã cải thiện, khối lượng vốn cần giải ngân trong hai tháng cuối năm vẫn lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu rà soát từng dự án, xác định cụ thể vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và thanh toán vốn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị nào phải được chủ động giải quyết, không để kéo dài hoặc chuyển trách nhiệm qua lại.

Bên cạnh đầu tư công, thành phố cần thúc đẩy nguồn lực từ khu vực tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo điều kiện để những dự án quy mô lớn sớm triển khai, hình thành năng lực sản xuất mới.

Theo Thống kê thành phố, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đạt 19,1 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện, tạo ra sản phẩm, việc làm và giá trị gia tăng thực tế cho nền kinh tế.

Để tận dụng những động lực tăng trưởng, thành phố cần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và giảm chi phí logistics.

Bảo đảm mục tiêu thu ngân sách, chăm lo an sinh xã hội

Thành phố thực hiện nhiều chính sách chăm lo an sinh xã hội

Một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đặc biệt lưu ý là bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 10 tháng đạt hơn 767.000 tỷ đồng, bằng 94,3% dự toán năm. Kết quả này cho thấy nguồn thu tiếp tục duy trì tích cực, song nhiệm vụ trong thời gian còn lại vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát từng nguồn thu, tập trung xử lý vướng mắc liên quan đến đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác tài sản công. Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, nhiệm vụ thu ngân sách phải gắn với hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, thay vì chỉ tập trung vào những khoản thu trước mắt.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe cho người dân, đặc biệt quan tâm công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất.

Ngành y tế cần phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu phương án tổ chức linh hoạt, lựa chọn địa điểm thuận tiện, bảo đảm chất lượng chuyên môn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đô thị. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu những cơ quan được giao chủ trì rà soát tiến độ, hoàn thiện hồ sơ, ưu tiên quy định thiết yếu, đủ điều kiện triển khai ngay.

Đối với nội dung mới, phức tạp, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung theo đúng thẩm quyền, không để việc xem xét quá nhiều vấn đề cùng lúc làm chậm tiến độ ban hành những cơ chế đã đủ điều kiện thực hiện.

Thành phố cũng cần nghiên cứu dư địa phát triển từ những lĩnh vực mới như kinh tế tầm thấp, khai thác không gian trên cao, không gian ngầm và mô hình kinh tế gắn với công nghệ, tạo cơ sở phát triển dài hạn.

Theo Thống kê thành phố, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 là 10,2%, tăng trưởng quý IV phải đạt 13,23%. Đây là mức tăng rất thách thức, đòi hỏi giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, đồng thời khai thác hiệu quả dư địa từ sản xuất công nghiệp, đầu tư, tiêu dùng và dịch vụ.

Bên cạnh những động lực hiện hữu, thành phố cần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy cơ chế đặc thù, Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, kinh tế biển và công nghiệp văn hóa nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị sở, ngành, địa phương tập trung vào nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phối hợp, xử lý vướng mắc theo thẩm quyền, không triển khai dàn trải, quyết tâm hoàn thành những mục tiêu năm 2026.