TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực điều trị cho các nạn nhân vụ nổ bình gas

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, lúc 10 giờ 59 phút ngày 13/11, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp nhận thông tin về vụ sập nhà tại số 79 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 điều phối 5 xe cấp cứu từ các trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển 9 người bị nạn đến các cơ sở khám, chữa bệnh.

Một nạn nhân trong vụ nổ bình gas đang được điều trị tai Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: BV

Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị 2 trường hợp. Trong đó, trường hợp bệnh nhân N.M.Đ. (sinh năm 1990), chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, bị bỏng 90% diện tích cơ thể độ II–III; kèm bỏng hô hấp, suy hô hấp. Bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, thở máy, nội soi khí quản, đang điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình trong tình trạng rất nặng, khó tiên lượng.

Trường hợp còn lại là người bệnh D.V.T. (sinh năm 1993), bị suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Dự kiến bệnh nhân sẽ được chuyển Khoa Chấn thương sọ não.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội đang theo dõi, điều trị 4 người bệnh bị chấn thương, vết thương vùng đầu và các vị trí khác trên cơ thể. Cả 4 trường hợp có sinh hiệu ổn định, kết quả CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ.

Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 2 nạn nhân, gồm một trường hợp đa chấn thương chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và một trường hợp tổn thương nội sọ chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đang điều trị cho một nạn nhân sinh năm 1985 bị vết thương đứt gân duỗi ngón 4 - 5 bàn chân phải, vết thương cẳng chân phải. Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận xử trí 3 nạn nhân bị vết thương rách da bàn tay, xây xát và sưng nề, hiện đã được xuất viện.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong 2 trường hợp tử vong ngoại viện, một nạn nhân nam khoảng 50 tuổi, chưa xác định danh tính được Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Người bệnh được tích cực hồi sức nhưng không qua khỏi.

Trường hợp còn lại là ông V.T.N. (sinh năm 1971), được tìm thấy đã tử vong. Theo báo cáo của Trung tâm Cấp cứu 115, nạn nhân được bàn giao cho Công an chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Nhân dân 115 và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu; huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời người bị nạn.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tổ chức hội chẩn, chuyển viện khi cần thiết; thường xuyên cập nhật tình hình điều trị và báo cáo kịp thời về Sở Y tế.