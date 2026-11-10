TP. Hồ Chí Minh tập trung khai thác các động lực tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong hai tháng cuối năm; trong đó tập trung khai thác các động lực tăng trưởng để đạt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV tăng 13,23% và cả năm 2026 tăng trên 10%.

Sản xuất đồ chơi trẻ em tại Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

*Công nghiệp, thương mại vào mùa cao điểm

Hai tháng cuối năm 2026 là thời điểm UBND TP. Hồ Chí Minh xác định dồn lực tập trung thực hiện đạt mục tiêu của cả năm huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Đồng thời phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới; tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu hút, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, logistics, tài chính và có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV (tăng 13,23%) và tăng trưởng hai con số năm 2026 (tăng 10,2%), Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để đạt kết quả cao nhất; trong đó ưu tiên khai thác mạnh các động lực tăng trưởng chủ chốt, các ngành, lĩnh vực đạt kết quả tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu cụ thể ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu tăng trưởng 14,14%; lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng 11,74%; lĩnh vực lưu trú, ăn uống, giải trí tăng 10,28%; ngành xây dựng tăng 17,11%; dịch vụ vận tải kho bãi tăng 19,14%; lĩnh vực bất động sản tăng 9,99%; thông tin và truyền thông tăng 14,55%; khoa học và công nghệ tăng 13,16%; lĩnh vực tài chính, ngân hàng tăng 11,59%; thuế sản phẩm tăng 12,24%...

Cuối năm là thời điểm tăng tốc sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực, nhất là những ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ thị trường Tết và xuất khẩu. Kết quả tích cực của lĩnh vực công nghiệp đã góp phần quan trọng giúp kinh tế TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 10 tháng năm 2026.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 11,4% cao hơn mức tăng chung toàn ngành.

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 10,7%. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%; trong đó có 16/23 ngành cấp II có chỉ số tiêu thụ tăng; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,5% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 1.678.789 tỷ đồng, tăng 14,7%; trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 17,3%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 15,8%; dịch vụ lữ hành tăng 17,7% và dịch vụ khác tăng 11,3%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 307.216 tỷ đồng, tăng 37,71%.

Công nghiệp và thương mại - dịch vụ là hai động lực tăng trưởng truyền thống đang được TP. Hồ Chí Minh tập trung khai khai thác, nhất là mùa cao điểm cuối năm, chuẩn bị cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027. Cùng với việc thúc đẩy đầu tư, sản xuất và xuất khẩu, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết phải tăng tốc phát triển khu vực dịch vụ, mục tiêu tăng trưởng dịch vụ hai tháng cuối năm là 13,84%.

Để gia tăng sức mua, mở rộng quy mô giao dịch và nâng cao giá trị tăng thêm của các hoạt động dịch vụ, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” với thông điệp “TP. Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”, diễn ra từ tháng 11/2026 đến trước Tết Nguyên đán 2027.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn (Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh), làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và kích hoạt các động lực tăng trưởng mới là một trong những giải pháp trọng tâm để TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, cũng như giai đoạn 2026 – 2030.

Trong đó công nghiệp, đầu tư công và dịch vụ chính là bộ ba động lực góp phần tăng trưởng hai con số. TS. Nguyễn Văn Sơn lưu ý đến vai trò của các cực tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Theo đó, sự phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu cùng đà tăng tốc của các doanh nghiệp FDI hàng đầu đã tạo lực đẩy mạnh mẽ cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh và các địa phương sản xuất công nghiệp chủ lực.

Chuyên gia này cũng khuyến nghị TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trọng điểm về du lịch đẩy mạnh các giải pháp bứt phá cuối năm cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch, thúc đẩy chuỗi giá trị lưu trú, vận tải và bán lẻ; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, giải trí, kết hợp với thương mại điện tử, nền tảng số và tiện ích thanh toán để mở rộng thị trường, thúc đẩy giao dịch và doanh thu thực tế.

“Sự hội tụ của ba trụ cột công nghiệp, đầu tư công và dịch vụ không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh tiệm cận mục tiêu cả năm mà còn tạo sức lan tỏa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số chung của cả nước”, TS. Nguyễn Văn Sơn nhận định.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

*Gỡ khó cho doanh nghiệp

Cuối năm là thời điểm doanh nghiệp tăng tốc hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính là lúc các chính sánh, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần được phát huy đồng bộ để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo thêm động lực, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, xuất khẩu.

Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng; đôn đốc thực hiện các phương án xử lý đã được phê duyệt. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo các Nghị quyết số 68-NQ/TW và 10-NQ/TW; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tính đến hết tháng 10/2026, trong tổng số 921 dự án tồn đọng, kéo dài trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đã có 309 dự án hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (đạt 33,55%); còn lại 612 dự án đã có hướng xử lý.

Với các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Hepza đã đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đã hoàn tất tháo gỡ 11 dự án vướng mắc kéo dài, chuyển cơ quan chủ trì tháo gỡ 1 dự án và 4 dự án đã có định hướng tháo gỡ

Nhờ đó đã thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện trong 10 tháng là hơn 4,62 tỷ USD, tương đương 121.583 tỷ đồng. Hepza dự kiến tổng vốn đầu tư thực hiện trong tháng 11 là 380 triệu USD và trong hai tháng cuối năm 2026 là 755 triệu USD. Đến hết năm 2026 dự kiến đạt 5,38 tỷ USD, tương đương 141.420 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025 (4,66 tỷ USD).

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết trong hai tháng còn lại của năm sẽ tập trung nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ; chủ động tiếp cận, hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng dây chuyền sản xuất. Song song đó, tăng cường đối thoại, nắm bắt nhu cầu đầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại thành phố.

Mặt khác, đẩy mạnh rà soát, tổng hợp và cập nhật thông tin về quỹ đất công nghiệp, nhà xưởng hiện có và dự kiến đưa vào khai thác; qua đó cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà đầu tư có nhu cầu, phục vụ công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Ngoài ra, Hepza cũng đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm; chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị thủ tục đầu tư và điều chỉnh vốn đầu tư đăng ký.