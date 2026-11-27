Thường trực HĐND và Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức phiên họp liên tịch nhằm thống nhất nội dung, chương trình, rà soát tiến độ chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Văn Minh và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tại phiên họp. Ảnh: Thái Long

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đồng chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở báo cáo tiến độ chuẩn bị, kết quả thẩm tra và đề xuất của UBND thành phố, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất điều chỉnh danh mục nội dung trình kỳ họp, bảo đảm cơ sở pháp lý, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, chuyển 6 nội dung sang các kỳ họp sau để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, gồm: mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển các loại hình kinh tế mới; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ chế chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp thành khu chức năng mới; chính sách hỗ trợ, phát triển giáo dục toàn diện và chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Sông Ray 2.

Đồng thời, bổ sung 7 nội dung cấp thiết vào chương trình kỳ họp. Trong đó, đáng chú ý là Đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; Đề án tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Về hạ tầng giao thông liên kết vùng, kỳ họp sẽ xem xét chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và xây dựng cầu Lớn, kết nối TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh; dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao đường Phước Bình, khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung bổ sung còn có Đề án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố giai đoạn 2026 - 2030; danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2026 (đợt 2); quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Văn Minh phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Thái Long

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND thành phố Lê Quốc Phong yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện từng nhóm cơ chế, chính sách quan trọng.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách, biện pháp đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai theo Luật Phát triển đô thị, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và Ban Pháp chế HĐND thành phố hoàn thiện chậm nhất ngày 30/11.

Dự thảo cần xác định rõ khung tiêu chí, nguyên tắc và nhóm giải pháp gắn với đặc thù từng lĩnh vực, bảo đảm đồng bộ, đúng thẩm quyền.

Đối với cơ chế thực hiện công trình khẩn cấp, cấp bách; chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ giáo dục toàn diện, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát chặt chẽ đối tượng, phạm vi điều chỉnh, làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm thực hiện và khả năng cân đối ngân sách.

Về đầu tư công, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo bố trí vốn tập trung, phù hợp với tiến độ từng dự án, ưu tiên nguồn lực cho những công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo hai cơ quan cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phối hợp chuẩn bị kỳ họp. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Theo lộ trình thống nhất, UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ các dự thảo nghị quyết còn lại, gửi các Ban HĐND thành phố chậm nhất ngày 30/11; hoàn thành thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND thành phố chậm nhất ngày 2/12, bảo đảm đại biểu có thời gian nghiên cứu tài liệu trước kỳ họp.