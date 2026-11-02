TP. Hồ Chí Minh: Tập trung hoàn thành công tác sắp xếp lại nhà, đất công

Ngày 2/11, theo ghi nhận, một địa chỉ nhà đất công tại mặt tiền đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú sau một thời gian bỏ trống, hiện đang được chuyển đổi thành Khu E của Bệnh viện Lê Văn Việt. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 10473/UBND-KT về tập trung hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, để kịp tiến độ cập nhật dữ liệu báo cáo Quốc hội về công tác tiết kiệm, chống lãng phí trước ngày 31/01/2027 liên quan đến sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các địa phương khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Cụ thể: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát, lập phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Đối với các cơ sở nhà, đất được phê duyệt giữ lại tiếp tục sử dụng, các đơn vị phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, bảo đảm diện tích sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Khu nhà đất tại địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Trung tâm Công tác Xã hội trẻ em thành phố) hiện nay vẫn đang bỏ trống, xuống cấp. Ảnh Quang Phương chụp ngày 2/11.

Trường hợp diện tích thực tế lớn hơn định mức dôi dư mà không có đơn vị phù hợp nhận điều chuyển, đơn vị đang quản lý phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP và Nghị định số 369/2026/NĐ-CP. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện thu hồi, chuyển giao về địa phương, các đơn vị phải khẩn trương bàn giao đúng thời hạn để đưa vào khai thác, tránh bỏ trống gây lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, bỏ trống hoặc sử dụng sai quy định (như cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết sai quy chế) phải xử lý dứt điểm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tiến độ vào phần mềm quản lý của Bộ Tài chính và khẩn trương khắc phục các hạn chế, sai phạm theo kết luận của cơ quan thanh tra.

Nhà đất tại địa chỉ 442 Lê Văn Việt (trụ sở Bảo hiểm xã hội Quận 9 cũ), phường Tăng Nhơn Phú hiện vẫn đang để trống. Ảnh:Quang Phương

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, giải quyết các trường hợp nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp hoặc sử dụng sai mục đích. Đối với các cơ sở thiếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng địa phương căn cứ vào nguồn gốc hồ sơ để xem xét cấp giấy chứng nhận ngay cho đơn vị sử dụng theo quy định, không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý xong mới cấp.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm khẩn trương tiếp nhận các cơ sở nhà, đất do Trung ương quản lý đã có quyết định chuyển giao về địa phương. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm, tổng hợp tình hình và tham mưu văn bản để UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 21/01/2027.