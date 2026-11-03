TP Hồ Chí Minh tập trung giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Theo Báo cáo số 139-BC/BTGTU ngày 27/10/2026 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tình hình dư luận xã hội nổi bật tháng 10/2026, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường về việc tập trung xử lý các vấn đề dư luận quan tâm.

Trong đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và lực lượng hoạt động ở cơ sở.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và lực lượng hoạt động ở cơ sở.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai phụ cấp công vụ theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP; làm rõ đối tượng, mức hưởng và điều kiện hưởng phần chênh lệch giữa các nhóm cán bộ, công chức. Đồng thời, giải đáp kịp thời những băn khoăn tại cơ sở, tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo UBND thành phố kiến nghị Trung ương hướng dẫn.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND về phụ cấp, hỗ trợ hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đánh giá khối lượng công việc, cơ chế kiêm nhiệm và nguồn kinh phí hỗ trợ, bảo đảm duy trì ổn định lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Đối với công tác đánh giá cán bộ, công chức, thành phố yêu cầu hoàn thiện hệ thống tiêu chí KPI hằng quý, gắn với tính chất công việc và kết quả đầu ra thực tế; tích hợp dữ liệu chuyên môn, khắc phục lỗi hệ thống, giảm việc nhập liệu và báo cáo thủ công.

Thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa cơ chế, chính sách theo Luật Phát triển đô thị, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông.

Kiểm soát chi phí thiết yếu, đẩy nhanh hạ tầng đô thị

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc áp dụng quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; công khai nguyên tắc hình thành giá, phương pháp tính và đối tượng áp dụng. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý phản ánh của hộ ít người, hộ thu nhập thấp, hộ kinh doanh nhỏ và tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ thu gom rác.

Sở Xây dựng được giao chủ động công bố các điểm ngập thường xuyên do mưa lớn kết hợp triều cường; khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn tuyến đường thay thế và cảnh báo kịp thời cho người dân. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công khai kết quả khắc phục các dự án thoát nước, chống ngập tại khu vực trọng điểm.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa cơ chế, chính sách theo Luật Phát triển đô thị, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông; đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 dành cho công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Thành phố cũng yêu cầu công khai lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, quy hoạch trạm sạc an toàn và nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi cho người mưu sinh bằng xe máy điện.

Thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, nhất là lĩnh vực đất đai, tách thửa, cấp đổi giấy chứng nhận, hộ tịch và dịch vụ công trực tuyến.

Siết quản lý an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ

UBND thành phố giao Sở An toàn thực phẩm phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vi phạm kiểm dịch, giết mổ và kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc. Công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm phải được siết chặt từ sản xuất đến phân phối, công khai kết quả xử lý vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng.

Sở Công Thương tăng cường theo dõi giá hàng hóa thiết yếu, vật tư đầu vào; xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp pháp, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong cải cách hành chính, thành phố yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, nhất là lĩnh vực đất đai, tách thửa, cấp đổi giấy chứng nhận, hộ tịch và dịch vụ công trực tuyến. Khắc phục tình trạng yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ đã có trên hệ thống dữ liệu định danh điện tử; bố trí lực lượng hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tại bộ phận một cửa.

Các nền tảng số, trong đó có phong trào “Bình dân học vụ số”, cũng được yêu cầu tối ưu giao diện, quy trình đăng nhập, thời lượng bài học và kiểm tra; giảm yêu cầu nhập liệu phục vụ đánh giá cán bộ hình thức.

Thành phố yêu cầu tăng cường xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp pháp, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chú trọng y tế, giáo dục và phòng ngừa nguy cơ xã hội

Sở Y tế được giao nâng cao chất lượng chương trình khám sức khỏe toàn dân, bảo đảm trả kết quả đúng hạn và bố trí lịch khám linh hoạt ngoài giờ cho công nhân, người cao tuổi, người khó khăn trong di chuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, minh bạch các khoản thu đầu năm học và hoạt động giáo dục tăng cường; không để xảy ra tình trạng lồng ghép thu trái quy định. Đồng thời, phối hợp các đơn vị tăng cường tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, phát hiện sớm nguy cơ khủng hoảng tâm lý, xung đột gia đình và tác động tiêu cực từ các hội, nhóm lệch chuẩn trên mạng xã hội.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ động nắm tình hình an ninh trật tự, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm thông tin sai lệch, tin đồn thất thiệt, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thức đối với các vụ việc phức tạp.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp giải thích chính sách và thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của người dân, không để vướng mắc kéo dài phát sinh thành điểm nóng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải nghiêm túc triển khai các nội dung chỉ đạo, định kỳ báo cáo kết quả về UBND thành phố thông qua Văn phòng UBND thành phố trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp.