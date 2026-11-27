Nút giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và đường T2 kết nối sân bay Long Thành. Ảnh minh họa: Công Phong - TTXVN

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên cao nhất trong thời gian còn lại của năm. Khẩn trương rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, công việc tồn đọng, kéo dài; xác định rõ giải pháp, trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chủ động giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch. Khẩn trương xử lý các hồ sơ, dự án đủ điều kiện để tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp tăng trưởng ngay trong năm 2026. Các đơn vị tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ thuế theo quy định; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công; kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư, xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; tập trung thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Thành phố; đẩy nhanh việc cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Thành phố tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12/2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và các dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2026, nhất là giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nhà ở xã hội và chăm lo các đối tượng chính sách; đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân, cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán năm 2027; chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và các đối tượng khó khăn; bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình, sự kiện quan trọng và các hoạt động dịp cuối năm, Tết Nguyên đán năm 2027.