TP Hồ Chí Minh: Tập huấn bảo vệ môi trường cho các chức sắc, chức việc tôn giáo

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một nội dung quan trọng, cần tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, từng địa bàn dân cư.

Ban tổ chức trao tặng cây xanh đến các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

Tại chương trình, các giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã trao đổi các chuyên đề gồm: Những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng và hoạt động của cơ sở tôn giáo, xây dựng “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; phát huy vai trò cộng đồng tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường. Đây là những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với hoạt động của các cơ sở tôn giáo và vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia bảo vệ môi trường.

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia tập huấn.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham dự chương trình tập huấn, Ban tổ chức thiết kế 3 lớp ở 3 khu vực thuộc TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Thông qua chương trình, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành có thêm kiến thức, kỹ năng và những kinh nghiệm thiết thực để tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống, tương lai. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố mong muốn tiếp tục là cầu nối tin cậy, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy tốt hơn những giá trị tốt đẹp, những nguồn lực, đóng góp xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng cây xanh hưởng ứng công trình “Mầm xanh - Vườn cây Đại đoàn kết”, thể hiện sự chung tay của các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.