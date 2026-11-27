Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm với nhiều tín hiệu tích cực. Nhu cầu tiêu dùng dịp Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán cùng sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các chương trình kích cầu đang mở ra cơ hội tăng trưởng cho ngành thương mại - dịch vụ.

Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh bước vào mùa mua sắm cuối năm với nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực

Theo dự ước của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, doanh thu quý IV/2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn đạt khoảng 97.115 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thương mại điện tử tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng với doanh thu ước đạt hơn 67.700 tỷ đồng, tăng 47,8%, đóng góp trên 80% tổng mức tăng doanh thu của nhóm đơn vị được khảo sát. Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, điện máy và công nghệ cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Kết quả dự ước phản ánh sự chuyển dịch trong phương thức mua sắm, đồng thời cho thấy dư địa phát triển của thị trường bán lẻ thông qua kết hợp giữa phân phối trực tiếp và kinh doanh trên nền tảng số.

Đón đầu nhu cầu tiêu dùng cuối năm, dự kiến có khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, hoạt động bán hàng trực tuyến và khuyến mại, với khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà.

Sở Công Thương dự ước tổng doanh thu phát sinh từ các hoạt động thuộc chương trình kích cầu đạt gần 32.400 tỷ đồng, trong đó giao dịch qua nền tảng thanh toán và thương mại điện tử chiếm tỷ trọng lớn.

Việc mở rộng kênh phân phối, đa dạng hóa hình thức khuyến mại không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn về sản phẩm, giá cả mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường nội địa, TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với thương hiệu “Vibrant HCMC”.

Điểm mới trong cách tiếp cận của thành phố là chuyển từ tổ chức các chương trình khuyến mại riêng lẻ sang tăng cường liên kết giữa hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, ngân hàng và nền tảng công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ.

Chương trình khuyến mại tập trung kéo dài từ ngày 1/11/2026 đến ngày 5/2/2027, kết nối hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, hội chợ, triển lãm thương mại và hoạt động bán hàng trực tuyến, dự kiến thu hút khoảng 7,8 triệu lượt người tham gia, tiếp cận.

Trong tháng 12, Sở Công Thương dự kiến triển khai chiến dịch truyền thông “Shopping Season in Vibrant HCMC”, xây dựng các không gian trải nghiệm cùng hệ thống điểm chạm số tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và địa điểm công cộng.

Thông qua mã QR thống nhất, người tiêu dùng có thể thuận tiện tiếp cận thông tin về địa điểm mua sắm, chương trình khuyến mại, ưu đãi thanh toán và hoạt động trải nghiệm.

Thành phố cũng chú trọng kết nối mùa mua sắm với những sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và chuỗi hoạt động chào năm mới 2027, hướng đến kéo dài thời gian trải nghiệm, gia tăng mức chi tiêu của người dân, du khách.

Cách làm này giúp mở rộng phạm vi kích cầu từ tiêu thụ hàng hóa sang các lĩnh vực ăn uống, lưu trú, vận chuyển, vui chơi, giải trí, tạo hiệu ứng lan tỏa trong khu vực thương mại - dịch vụ.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, việc khai thác hiệu quả sức mua nội địa có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua liên kết doanh nghiệp, đổi mới phương thức phân phối và ứng dụng công nghệ, thành phố không chỉ hướng đến gia tăng doanh thu trong mùa mua sắm cuối năm mà còn từng bước xây dựng thị trường tiêu dùng hiện đại, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho ngành thương mại - dịch vụ.