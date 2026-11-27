Phát huy vai trò dẫn dắt của nguồn vốn nhà nước

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm mở ra dư địa phát triển mới, đặt ra nhu cầu lớn về nguồn vốn đầu tư hạ tầng

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 cùng Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đang mở ra dư địa phát triển mới, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực lớn để đầu tư kết cấu hạ tầng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10 - 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) vừa phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức, nhiều vấn đề liên quan đến khả năng huy động nguồn lực tư nhân, cơ chế tài chính và bảo đảm an toàn pháp lý cho nhà đầu tư đã được tập trung thảo luận.

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật cho biết, trước nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, thành phố xác định đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là một trong những giải pháp chiến lược.

Trong danh mục 83 dự án quy mô lớn đang được thành phố tập trung kết nối đầu tư có 23 dự án PPP trọng điểm, riêng 21 dự án đã được tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng.

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật

Theo đại diện Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026 - 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng một phần ba.

Thành phố hiện có danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng; đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án, riêng năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thành phố tập trung thực hiện ba cam kết trọng tâm gồm chủ động chuẩn bị mặt bằng, xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; chia sẻ rủi ro theo quy định pháp luật, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin dự án.

Bên cạnh hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên danh với doanh nghiệp trong nước, thành phố cũng đề xuất phương thức đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, với cơ chế phát hành trái phiếu dự kiến từ năm 2027.

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật cho biết, đơn vị sẽ tập trung chuẩn hóa thông tin dự án trên nền tảng số HCMCInvest, đổi mới hoạt động kết nối chuyên sâu, tăng cường đối thoại, tham vấn thị trường và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Dự kiến từ quý I/2027, Sở Tài chính sẽ phối hợp với ITPC vận hành hệ thống theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ, đồng thời thiết lập đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt vòng đời dự án.

Bảo đảm an toàn pháp lý, củng cố niềm tin nhà đầu tư

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa nhận định, Luật Phát triển đô thị đã trao thêm quyền chủ động cho TP. Hồ Chí Minh trong huy động nguồn lực tư nhân phục vụ phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở khả năng cụ thể hóa cơ chế thực thi, tài chính và mô hình hợp đồng.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho thấy, tranh chấp liên quan đến quá trình triển khai dự án PPP đang có xu hướng gia tăng, với những vấn đề ngày càng đa dạng, phức tạp.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, PGS.TS. Dương Đăng Huệ chỉ ra ba nhóm khó khăn đáng chú ý gồm cơ chế phối hợp giữa các bên chưa đồng bộ, vướng mắc trong thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu và khả năng huy động nguồn vốn dài hạn.

Trong khi thời hạn cho vay của tổ chức tín dụng thường ngắn hơn vòng đời dự án hạ tầng, những bất cập trong thực hiện cam kết có thể tạo thêm áp lực đối với phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn của nhà đầu tư.

Tổng Giám đốc DVL Group Nguyễn Hồng Chuyên cũng lưu ý những vướng mắc trong thanh toán bằng quỹ đất đối với hợp đồng xây dựng - chuyển giao, nhất là khi quỹ đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, việc xác định giá trị đất còn chậm hoặc phát sinh chênh lệch tại thời điểm thanh toán.

Ở góc độ tư vấn tài chính, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam Giang Mỹ Hương cho rằng, việc phân bổ rủi ro cần dựa trên năng lực kiểm soát của từng bên, thay vì chuyển giao tối đa rủi ro cho đối tác tư nhân.

Đặc biệt, đối với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, cần phân định rõ giá trị kinh tế được tạo ra từ phát triển đô thị, nguồn thu của thành phố và nguồn lực thực tế có thể phân bổ cho dự án.

Theo PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, để chuyển hóa sự quan tâm của doanh nghiệp thành cam kết đầu tư thực chất, thành phố cần xây dựng khuôn khổ hợp tác dài hạn, trong đó lợi ích và rủi ro được phân bổ minh bạch, các bên có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện cam kết.

Khi lợi thế thể chế được cụ thể hóa bằng những dự án có phương án tài chính khả thi, hợp đồng rõ ràng và cơ chế bảo đảm thực thi, phương thức đối tác công tư sẽ phát huy hiệu quả trong huy động nguồn lực xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh.