Theo UBND phường Chánh Hưng, Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn phường ảnh hưởng đến 800 trường hợp, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 2.466 tỷ đồng.

Khu vực dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi

Đến nay, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư mà không phải cưỡng chế thu hồi đất.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng bởi công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đô thị lâu năm thường gặp nhiều vướng mắc về nguồn gốc đất, thủ tục pháp lý, quyền thừa kế và điều kiện tái định cư.

Trong quá trình triển khai, nhóm hồ sơ khó giải quyết nhất liên quan đến kê khai di sản thừa kế, thiếu giấy tờ hộ tịch qua nhiều thế hệ, đồng thừa kế ở nước ngoài hoặc chưa thống nhất phân chia tài sản. Ngoài ra, còn có trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay, tranh chấp tại tòa án hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Để tháo gỡ, UBND phường Chánh Hưng tổ chức điều hành theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Các tổ công tác liên ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân, kiểm tra thực địa, tổ chức đối thoại nhiều đợt, rà soát phương án bồi thường và hỗ trợ điều chỉnh khi có cơ sở.

Qua đó, địa phương đã giải quyết 95 trong tổng số 98 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt 98,5%.

Đối với 44 hồ sơ vướng thủ tục di sản thừa kế, phường bố trí cán bộ pháp lý hỗ trợ trích lục hộ tịch, hoàn thiện thủ tục liên quan đến di sản; đồng thời hỗ trợ bố trí tạm cư tại Chung cư 35 Hồ Học Lãm.

Theo UBND phường Chánh Hưng, kinh nghiệm quan trọng là lấy sự đồng thuận của người dân làm trọng tâm, kết hợp thực hiện đúng quy định pháp luật với hỗ trợ pháp lý trực tiếp tại từng hộ gia đình.

Cách làm này không chỉ góp phần tháo gỡ những trường hợp phức tạp mà còn giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Từ kết quả giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi, phường Chánh Hưng đang tiếp tục chuẩn bị cho những dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn, trong đó có các dự án thuộc khu vực bờ Nam kênh Đôi.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Hồ Chí Minh khảo sát dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi

Trước đó, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư bốn dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi, từ cầu Rạch Ông đến hết tuyến bờ Nam, qua địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông.

Với tổng chiều dài khoảng 8,8km, tổng mức đầu tư gần 49.000 tỷ đồng, các dự án hướng đến di dời nhà ven kênh, xây dựng hệ thống kè, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, phát triển công viên cây xanh và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Đây là những công trình có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến chỗ ở, sinh kế của hàng nghìn hộ dân, đòi hỏi công tác chuẩn bị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Theo UBND phường Chánh Hưng, địa phương đã chủ động thực hiện điều tra, đo đạc, kiểm đếm, số hóa dữ liệu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 18/11, công tác điều tra, kiểm đếm tại Dự án Rạch Ông Bé đạt 99,88%, trong khi nhóm ba dự án mới đạt hơn 90%.

Song song với chuẩn bị hồ sơ, phường tăng cường công khai kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp dân, phản biện xã hội và vận động người dân đồng thuận thực hiện dự án.

Đáng chú ý, địa phương không chỉ tập trung giải phóng mặt bằng mà còn triển khai mô hình “Đồng hành cùng hộ dân thuộc Dự án” giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, phường kết nối các ngân hàng có vốn nhà nước để huy động nguồn tín dụng an sinh với lãi suất ưu đãi; làm việc với chủ đầu tư nhà ở thương mại lân cận nhằm tìm kiếm phương án mua nhà phù hợp, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu việc làm.

Tuy nhiên, quỹ nhà tái định cư hạn chế vẫn là khó khăn lớn. UBND phường đang kiến nghị thành phố xem xét cơ chế tái định cư đặc thù đối với những hộ có diện tích nhà đất dưới 36m².

Đối với dự án bờ Bắc kênh Đôi, phường tiếp tục phối hợp di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn công trường và sinh hoạt của người dân trong quá trình thi công.

Từ thực tiễn tại phường Chánh Hưng cho thấy, giải phóng mặt bằng hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào tiến độ xử lý hồ sơ mà còn ở khả năng đối thoại, giải quyết quyền lợi chính đáng và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai những dự án chỉnh trang đô thị trong thời gian tới.