TP. Hồ Chí Minh: Tạo điểm nhấn đặc sắc trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Quang cảnh buổi họp báo về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa.

Theo thông tin tại họp báo, đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, với nhiều hình thức từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao đến trải nghiệm di sản, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tổ chức những chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa mà còn tạo cơ hội để mỗi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ, phát huy và thụ hưởng thành quả phát triển văn hóa.

Theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do, việc đẩy mạnh thông tin, giới thiệu những hoạt động tiêu biểu tại địa phương sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, thu hút cộng đồng hưởng ứng, hướng tới đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18-24/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, được triển khai trên không gian rộng lớn sau sáp nhập.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11, kết nối ba địa điểm gồm đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm thành phố mới tại phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu.

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp, kết hợp biểu diễn nghệ thuật với bắn pháo hoa, tạo không gian giao lưu văn hóa chung giữa những khu vực trong TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 23/11, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hozo 2026 dự kiến diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, góp phần làm phong phú hoạt động biểu diễn phục vụ công chúng.

Khu vực trước trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức trình diễn ánh sáng 3D Mapping, tái hiện những biểu tượng văn hóa, lịch sử

Từ ngày 21-24/11, khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố và Khách sạn Rex dự kiến trở thành không gian trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping, tái hiện những biểu tượng văn hóa, lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

Cùng với đó, chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, dự kiến khai mạc tối 22/11. Những hoạt động nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm cộng đồng sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa, góp phần tăng cường sự gắn kết trong đời sống đô thị.

Một nét đáng chú ý là việc kết hợp tôn vinh văn hóa truyền thống với giới thiệu tiềm năng công nghiệp văn hóa. Từ ngày 22 đến 24/11, đường đi bộ Nguyễn Huệ dự kiến bố trí những không gian giới thiệu sản phẩm thuộc lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa và sáng tạo số.

Trong đó, “Tuần phim Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu những tác phẩm phản ánh không gian, con người, đời sống thành phố; kết hợp giao lưu, kết nối nhà làm phim trẻ với đơn vị sản xuất.

Nhiều hoạt động nghệ thuật sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Không gian “Dấu ấn sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu tư liệu, phục trang, đạo cụ, tác phẩm và những đóng góp của nghệ sĩ. Hoạt động trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo cũng được dự kiến triển khai nhằm mở rộng cách tiếp cận văn hóa, nhất là với giới trẻ.

Trong lĩnh vực văn hóa đọc, Hội sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” dự kiến diễn ra từ ngày 20-24/11 tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, với hoạt động trưng bày, giới thiệu xuất bản phẩm, giao lưu tác giả và trải nghiệm hình thức đọc mới.

Tại đặc khu Côn Đảo, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” được tổ chức theo kế hoạch từ ngày 19-22/11, gắn hoạt động đọc sách với giáo dục lịch sử, ký ức cách mạng và những câu chuyện của cựu tù chính trị.

Bên cạnh những chương trình cấp thành phố, hoạt động hưởng ứng còn được triển khai tại khu dân cư, trường học, cơ quan và doanh nghiệp, khuyến khích người dân tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao, bảo tồn di sản.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP. Hồ Chí Minh hướng tới đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dịp để người dân trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa; đồng thời phát huy giá trị di sản, nghệ thuật đương đại và công nghiệp văn hóa trong không gian phát triển mới của thành phố.