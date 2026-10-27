TP Hồ Chí Minh: Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mỗi ngày đến làm việc tại khách sạn New World (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh), em Trần Võ Bảo Khánh luôn được đồng nghiệp tiếp thêm niềm tin để vững vàng trong nghề nghiệp và cuộc sống. Là người khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, Bảo Khánh từng gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, giao tiếp và hòa nhập cộng đồng. Bước ngoặt đến với Bảo Khánh khi đi học nghề pha chế tại Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và Tạo việc làm TP Hồ Chí Minh và được trung tâm giới thiệu, kết nối đến khách sạn New World làm việc.

Bảo Khánh tâm sự: “Quá trình học nghề, tôi được dạy kỹ năng nghề, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử trong môi trường dịch vụ chuyên nghiệp, mang tính quốc tế. Không phải người khuyết tật nào cũng may mắn như tôi, do đó các cơ quan chức năng cần quan tâm nhiều hơn trong việc trao cơ hội học tập, việc làm và được công nhận giá trị lao động”.

TP Hồ Chí Minh quan tâm tổ chức các ngày hội việc làm dành cho người khuyết tật.

Kiến nghị của Bảo Khánh cũng là mong muốn của nhiều người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Thực tế hiện nay, người khuyết tật luôn có nhu cầu việc làm nhưng thường gặp rào cản về thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề miễn phí và mỗi dạng khuyết tật chỉ phù hợp với một số nhóm ngành nghề nhất định.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, đại diện Công ty Cổ phần Máy tính Viện cho biết: Doanh nghiệp là một trong những trung tâm máy tính hoạt động khá lâu tại TP Hồ Chí Minh, chuyên về sửa chữa, bảo hành thiết bị công nghệ và cấp cứu dữ liệu. Để tạo việc làm cho người khuyết tật, doanh nghiệp căn cứ vào sức khỏe và dạng khuyết tật để bố trí công việc như: Khu vực kỹ thuật, thu ngân...

TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 107.200 người khuyết tật, trong đó hơn 102.000 người đã được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật. Thành phố hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho gần 80.300 người, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 84.800 người và chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 4.600 người tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Giai đoạn 2022-2025, Thành phố bố trí hơn 13 tỷ đồng thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật, cùng hơn 214 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án liên quan. Qua đó, người khuyết tật tại Thành phố được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm...

Từ thực tiễn chương trình tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, đồng chí Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho rằng, cơ hội việc làm lâu dài cho người khuyết tật được xây dựng từ một hệ thống dịch vụ hướng nghiệp, đào tạo, kết nối và đồng hành sau tuyển dụng. Muốn tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật, Thành phố cần có chính sách tác động đến đồng thời những đối tượng gồm: Thanh thiếu nhi khuyết tật, gia đình hoặc người chăm sóc trực tiếp, cơ sở đào tạo nghề, cơ sở tiếp nhận, giải quyết việc làm, cơ sở kết nối, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, người khuyết tật cần tự đánh giá đúng năng lực, xây dựng tâm thế chủ động học nghề, tìm việc làm.

Trao tặng quà đến người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội việc làm cho người khuyết tật tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoan, Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và Tạo việc làm TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện trung tâm và các cơ sở đào tạo tiến hành đánh giá khả năng, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo và chuẩn bị kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là người khuyết tật bước vào thị trường lao động. Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 200 người khuyết tật, trong đó khoảng 30% có việc làm ổn định.

Trong giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều cách làm thiết thực, bảo đảm hằng năm có khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế, sàng lọc khuyết tật bẩm sinh cho 80% trẻ dưới 6 tuổi, phẫu thuật, phục hồi chức năng cho khoảng 8.000 lượt người. Thành phố phấn đấu hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho 7.000 người khuyết tật.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, công tác trợ giúp người khuyết tật không thể chỉ dừng ở hoạt động từ thiện mà phải tạo cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin hòa nhập, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ và tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội. Ngành y tế Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; ngành giáo dục tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, chính sách để người khuyết tật được học tập, học nghề. Hệ thống chính trị và các cấp quan tâm đầu tư về lĩnh vực giao thông, hạ tầng, văn hóa, an sinh xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, hòa nhập cho người khuyết tật.